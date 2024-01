Sõda Lähis-Idas tõstab määramata ajaks kaubaveo hinda, mis varem või hiljem kajastub ka tarbijahindades. Juba praegu on tarneajad ja hinnad tõusnud, ütlevad logistikaettevõtjad. Kardetavasti ohustavad Jeemeni houthid kaubaliiklust Punasel merel, kuni kestab sõda Gazas, tõdeb julgeolekuekspert.

2021. aasta märtsis ummistas konteinerlaev Ever Given Suessi kanali. Tookord oli tegu õnnetusega ja laevaliiklus seisis kuus päeva. Praegu käib sõda ja konteinerlaevad seilavad Punase mere asemel ümber Aafrika lõunatipu teadmata ajaks. See mõjutab juba praegu kaubaveo tarneaega ja -hinda.

"Kui oktoobris-novembris oli 40 high cube konteineri toomine Shanghaist Tallinnasse suurusjärgus 1500 dollarit, siis hetkel on see vahemikus 5500–6000 dollarit," ütles DSV Estonia õhu- ja meretranspordi osakonna juhataja Madis Ennuste.

Suessi kanalit läbib 40 protsenti Aasiast ja Lähis-Idast Euroopasse liikuvast kaubavoost. Aasiast tuleb suur osa meie tööstusel vajaminevaid pooltooteid ja komponente.

"Üldiselt jõuab see hinnatõus lõpuks tarbijani. Mis omakorda annab inflatsioonile hoogu," märkis Ennuste.

Tarneaeg on praegu pikenenud tavapärasega võrreldes kahe nädala võrra. Kuid tarneahelad loksuvad paika suhteliselt kiiresti. Hinnad jäävad kõrgeks teadmata ajaks.

"Spot-hindade tõus, mis on aasta algusest rahvusvahelise indeksina juba 173 protsenti kõrgem. Kuna transpordid tavapäraselt toimuvad pikaajaliste lepingutega, siis spot-hinna tõus transpordihinnale üks-ühele üle ei lähe. Aga nüüd sõltub kriisi pikkusest, kuivõrd ka lepingulised hinnad hakkavad muutuma," lausus HHLA TK Estonia juhatuse esimees Riia Sillavee.

Punasel merel paiknev USA juhitud koalitsioon pole suutnud Jeemeni houthide rünnakutele piiri panna. Euroopa liitlased kardavad oma sõjalaevu saata, sest see annaks houthidele põhjuse ka Euroopa lipu all seilavaid kaubalaevu rünnata. Teisalt pole Euroopa riikidel USA-ga võrreldavat merejõudu pakkuda.

"Kuivõrd kõikidel Euroopa riikidel ei ole lennukikandjaid või suure mere ristlejaid, siis neil ei ole oma laevu sinna saata. Kui nüüd vaadata, mida Ameerika koalitsioon üritab teha, siis nende eesmärk ei ole ka houthide probleemi lahendada. Nende eesmärk on nende võimekusi vähendada. Seega võib eeldada, et kaubavedu pikka teed mööda koos sellega kaasneva kaupade kallinemisega jätkub, kuni lõpeb sõda Gazas, ütles Lennart Meri konverentsi direktor Helga Kalm.