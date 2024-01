Narvas streigib paarkümmend peamiselt riigikoolide õpetajat

Narvas osaleb streigis vaid paarkümmend õpetajat ja peamiselt streigitakse riigikoolides. Munitsipaalkoolide õpetajad on seotud kollektiivleppega ning neile on palgatõusust olulisem keelenõuete täitmine.

Narvas on suurima streikijate osakaaluga Narva eesti gümnaasium. Riigikoolis streigib pea kolmandik õpetajatest. Narva munitsipaalkoolide enam kui 400 õpetajast streigib vaid neli.

Valdav enamik Narva õpetajatest ei kuulu Eesti Haridustöötajate Liitu. Kohalik ametiühing, kuhu kuuluvad pea pooled Narva pedagoogidest, streikida ei saa, sest kollektiivleping ei luba. Lisaks ei muretse Narva õpetajad niivõrd palga kui töökoha pärast.

"Meil on lihtsalt teised probleemid – mittevastavus kvalifikatsiooninõuetele, mis sellel aastal kehtima hakkasid. Ja suurt mõtet võidelda, kui sind vallandatakse, minu meelest pole," selgitas Narva Haridustöötajate Liidu juht Juri Afanasjev.

Keelenõuetele vastavad õpetajad palga pärast streikima ei hakka.

"See on üsna rohkem kui Tallinna õpetajatel või Tartu õpetajatel ja nendel on palgaga kõik korras, siin Narvas," sõnas Narva Pähklimäe kooli direktori kohusetäitja Irina Janovitš.

Kokku streigib Narvas 20 õpetajat. Streik kestab kolm päeva.