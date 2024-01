Narvas avas uksed eesti gümnaasiumi ja põhikooli ühendhoone

Narva Eesti Gümnaasiumi ja Eesti Põhikooli õpilased alustasid õpinguid uues koolimajas. Tegemist on hariduslinnakuga, mille ülesandeks on pakkuda Narvas head eestikeelset haridust.

Nii eesti gümnaasium kui põhikool on eesti õppekeelega riigikoolid, mis moodustavad ühise hariduskompleksi. Koolihoones on ruumi pea 400 õpilasele.

Õppehoone ehitus algas ülemöödunud aasta sügisel ja alates esmaspäevast õpivad Narva eestikeelsed koolid uutes tingimustes. Kui õpetajad rõõmustavad paremate klassiruumide ja õpetajatubade üle, siis õpilased on rahul uue maja arhitektuuri ja vaba aja veetmise võimalustega.

"Praegu tundub väga mugav. Palju kohti, kus saab istuda, aega veeta, koos või üksi olla. Samuti on palju puitu kasutatud just selles hoones. Arhitektuur on väga meeldiv. Püütakse luua sellist tunnet, et me oleme üks koolipere," ütles 12. klassi õpilane Sergei Markov.

"Kui sind ümbritseb täiesti uus hoone, siis sul ongi rohkem motivatsiooni õppida," ütles 12. klassi õpilane Darja Bulavkina.

Küsimusele, mis on tema lemmikkoht majas, vastas Bulavkina: "Kott-toolid. Seal saab ükskõik mida teha, lugeda, õppida, lihtsalt rääkida klassikaaslastega. Mugav."

Narva eesti hariduslinnaku projekteerisid arhitektid Lisette Eriste, Gert Guriev, Karin Harkmaa, Markus Kaasik, Jana Pärn, Annika Valkna, Anne Vingisar arhitektuuribüroost 3+1 arhitektid.