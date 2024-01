Soome lahel algab reedest jäämurdehooaeg

Transpordiamet teatas, et alates reedest alustab Soome lahel Kunda ja Sillamäe sadamate piirkonnas tööd jäämurdja Botnica.

"Külmadega tekkinud uut jääd on üsna palju, praeguse tugeva lõunakaare tuulega on see kandunud põhja poole, aga tuule pöördumisel põhjakaarde liigub jää tagasi lahe lõunaosasse Eesti vetesse ja raskendab laevaliiklust Kunda ja Sillamäe sadamate piirkonnas," seisab transpordiameti jäämurdeblogis.

Jäämurdja Tarmo ei ole veel Soome lahes tööd alustanud.

Alates 4. veebruarist hakkavad Kunda ja Sillamäe sadamat külastavatele laevadele kehtima lisanõuded. Laevadel peab olema vähemalt jääklass II (Lloyd's Register) või samaväärne teiste klassifikatsiooniühingute jääklass. Samuti ei tohi laeva peamasina võimsus olla väiksem kui 1200 kW.

Transpordiamet osutab jäämurdeteenust ka Pärnu lahes jäämurdjaga EVA-316.

Esmaspäevase seisuga on jäämurdja EVA-316 sel talvel jäämurdeblogi andmetel osutanud teenust 46 laevale.

"Pärnu lahel on jää paksus 15–35 cm. Jää merepoolne ots on tugevasti rüsistunud ja laevad sealt isegi jäämurdja abiga läbi ei lähe. Ilmaolude paranemist on oodata paari päeva jooksul," teatas transpordiamet esmaspäeval.

Transpordiamet korraldab jäämurdeteenust Muuga, Tallinna, Kopli lahe sadamates, Paldiski Põhja- ja Lõunasadamas, Kunda ja Sillamäe sadamates.