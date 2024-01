Veebruarist jõuab käibemaksutõus inimeste interneti- ja teleteenuste arvetele

Käibemaksumuudatusest hoolimata lubab Tele2, et nende klientide arvel veebruaris hinnatõusu pole. Teatud määral on Tele2 hindu tõstnud juba möödunud aastal, pakkudes vastutasuks turvalisemat teenust. Ettevõtte müügitulu 2022. aastal oli 85,1 miljonit eurot.

"Ka eelmisel aastal me lisasime mitmetesse pakettidesse juurde just turvalisust aitavaid lisateenuseid. Ja sellega kaasnes, jah, teatud hinnakorrektsioon. Aga sellega kaasneb ka n-ö vajaduse kasv ja turvalisuse kasv meie klientidele. Mida kliendid soovivad, sellest me lähtume, pakume hinnagarantiid, mõistlikke hindasid ja korrigeerime paketti. Sellist massilist hinnatõusu me ei ole teinud päris pikka aega küll teenustega seoses," selgitas Tele2 Eesti ärijuht Sten Argos.

Elisa klientide arvetel käibemaksutõus kajastub. Teenuste hindasid pole esimesel poolaastal plaanis tõsta, kuna seda tehti juba möödunud aastal energiahindade tõusu tõttu.

"Kui nüüd juhuslikult majanduses peaks tulema mingeid meist mitteolenevaid muudatusi – väliskeskkonnas, sisendhindades –, siis pikemas perspektiivis muidugi me peame reageerima, aga lähiajal seda plaani ei ole," ütles Elisa Eesti telekomiteenuste valdkonna juht Evelin Tulp.

Ka Telia, kelle kasum 2022. aastal ulatus 54 miljoni euroni, tõstis 1. jaanuarist teenuste hindasid uue käibemaksumäära võrra. Lisaks tõstetakse märtsist teenuste hindu, sest ettevõtte sõnul on tarbimine viimastel aastatel kolmekordistunud.

"Kui vaadata nende ühendusteenuste hinda, siis tegelikult hinnakirja hinnad ei muutu. Lihtsalt kaovad ära nii-öelda madalate kiirustega paketid sellepärast, et seal me ei suuda enam tarbimismahtude kasvus kvaliteeti tagada. Ühiku hind tegelikult kas mahu või kiiruse kohta isegi alaneb, aga kuna mahud ja tarbimine on nii palju kasvanud, siis kogukulu, jah, kliendile kasvab," rääkis Telia Eesti juht Holger Haljand.

See tähendab, et kõige odavam koduinterneti pakett maksab märtsist 16 euro ja 26 sendi asemel 19 eurot kuus. Kõrgema hinnaga saavad kliendid ka kiirema interneti, samas kui telepaketis hinnatõusuga lisahüvesid ei kaasne.

"TV teenuse puhul tõuseb tegelikult ainult minipaketi hind ja ühe lisateenuse hind. Ja minipaketi hind tõuseb ainult 89 senti. Ja sellised tõusud on vajalikud selleks, et me suudaksime tagada selle telesisu jätkuvalt kvaliteetse hoidmise, selle teleteenuse kvaliteetse hoidmise," ütles Haljand.

Kõige soodsama tele- ja internetipaketi pealt hakkab klient Teliale aastas juurde maksma 43 eurot.