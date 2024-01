Kõigi kolme suure telekomi kasumlikkus ületas 30 protsenti

Nii Elisa kui ka Tele2 kulumieelne ärikasum (EBITDA) oli eelmisel aastal 30 protsenti ja Telial ulatus see 39 protsendini. Tele2 tegevjuht Margus Nõlvak ütles, et Eestis on mobiilside osas üldiselt hea konkurents, aga regiooni üldpilti vaadates on püsiühenduste hinnad jätkuvalt siin kõige kõrgemad.

Tele2 avaldas teisipäeval oma eelmise aasta majandustulemused. Ettevõttel oli 473 161 klienti, lõpptarbijate teenuste tulu oli 61,71 miljonit eurot ja EBITDA 26,25 miljonit eurot.

Margus Nõlvak ütles ERR-ile, et tänavu oli kasv arvestades eelmisi aastaid pigem tagasihoidlikum ehk üks protsent. 2021. aastal kasvas ärikasum kuus protsenti ja ulatus 24 miljoni euroni ning 2022. aasta ärikasum oli 25 miljoni euroni.

"Möödunud aasta suur erisus oli kindlasti kõrge inflatsioon: energiahinnad jätkasid tõusu ning 5G kasutamise tõttu suurenes ka elektritarbimine," sõnas Nõlvak ja lisas, et erinevalt konkurentidest pakuvad nad kaheks aastaks hinnagarantiid, mistõttu kasum võib tagasihoidlikumalt kasvada, kuid kliendibaasi aitab see hoida ja kasvatada.

Eelmisel nädalal avaldasid oma majandustulemused nii Telia kui Elisa ja ilmnes, et nende EBITDA oli vastavalt 39 ja 30 protsenti.

Tele2 EBITDA marginaal oli samuti 30 protsenti. Nõlvaku sõnul on kasumlikkus praegusel ajal äärmiselt oluline, sest selle toel on võimalik jätkata investeeringute tegemist ja need on viimastel aastatel märgiliselt kasvanud.

"Investeeringuteta oleks keeruline tehnoloogia arenguga kaasas käia ja ühtlasi kannataks teenuse kvaliteet," ütles Nõlvak. "Näiteks 2023. aastal oli Tele2 investeeringute suhtarv käibesse 17 protsenti ehk osakaal oli väga kõrge. Võrdluseks, enne 5G võrgu arendamist oli investeeringute osakaal 8-12 protsendi vahel."

Investeeringute toel arendab Tele2 5G võrku, IT-süsteeme ja digikanaleid. Nõlvak märkis, et võrgu arendusse ja toimepidevusse peavad tegema investeeringuid kõik turuosalised, sõltumata oma turuosa suurusest.

2022. aastal ütles Tele2 Eesti toonane juht Chris Robbins, et Eestis on ebamõistlikult kallis internet, mille põhjuseks on Telia dominantne turupositsioon: vähest konkurentsi ei põhjusta mitte operaatorite ebapiisav arv, vaid Telia kehtestatud kõrged hulgihinnad teistele operaatoritele.

Nõlvak ütles nüüd eelkäija sõnade kommentaariks, et mobiilside osas on üldiselt hea konkurents, aga püsiühenduste puhul on regiooni üldpilti vaadates hinnad jätkuvalt Eestis kõige kõrgemad.

"Madalamad kiire interneti hulgihinnad võimaldaksid meil aga ka selles osas tugevamat konkurentsi pakkuda," tõdes ta.

Sotsiaalmeedias levib viimasel ajal kaart, kus on välja toodud keskmine internetiühenduse kiirus eri riikides ning Eesti paistab seal silma paljudele naabritele tunduvalt alla jääva keskmise kiirusega. Nõlvaku sõnul ei ühti aga selle kaardi andmed teiste rahvusvaheliste kiirustestide tulemustega.

Nõlvak tõi välja, et kõige levinum ja tunnustatum allalaadimiskiiruste mõõtja on uuringufirma Ookla, kelle viimaste, detsembris avaldatud tulemuste kohaselt on Eesti mobiilse teenuse allalaadimiskiiruse poolest 146 riigi võrdluses 27. kohal kiirusega 84 megabitti sekundis.

"See on väga hea tulemus, mis asetab meid maailma tippude sekka," ütles Tele2 tegevjuht. "Võrdluseks on Leedu 28. kohal, Läti 33. kohal, Saksamaa ja Suurbritannia lausa vastavalt 45. ja 49. kohal. Lairiba kiiruses oleme maailmas 68. kohal, võrdluses on 178 riiki, mis on samuti hea tulemus."

Eesti keskmine allalaadimiskiirus on Nõlvaku sõnul 75 megabitti sekundis. Naaberriikide võrdluses on Läti 55. ja Leedu 104. kohal.

"Meie positsiooni ei mõjuta niivõrd võrkude kvaliteet, vaid asjaolu, et kiirema internetiga paketid on kallimad," lisas Nõlvak.

Alanud aastal tahab Tele2 kliendibaasi kasvatada. Ettevõtte eeliseks on tegevjuhi sõnul muu hulgas see, et nad arvestavad tarbijate hinnatundlikkust.

Telia käive oli eelmisel aastal 361 miljonit eurot ja kasum 63 miljonit eurot. Elisa käive oli ligi 226 miljonit eurot, kuid kasumi suurust ettevõte enne suve ei avalda.