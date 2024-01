Itaalia parlament kiitis heaks migrandikokkuleppe Albaaniaga

Peaminister Giorgia Meloni parempoolne valitus sõlmis Albaaniaga kokkuleppe novembris ja otsus langetati Albaanias sellele esitatud õiguslikest vastuväidetest hoolimata.

Itaalia parlamendi alamkoda toetas lepingut häältega 155-115, üks saadik jäi erapooletuks. Edasi läheb see senatisse, kus ka ilmselt heaks kiidetakse.

Novembris sõlmitud kokkuleppega lubas Albaania ehitada kaks keskust asüülitaotlejatele, kelle Itaalia rannavalve on merelt päästnud, hoida seal korraga mitte rohkem kui 3000 inimest, kes taotlusele vastust ootavad. Kõige eest maksab Itaalia.

Kuna aga Albaania ei ole Euroopa Liidu liige, vallandas kokkulepe mõlema riigi inimõigusorganisatsioonide ja opositsioonipoliitikute kriitika.

Amnesty International hoiatas sel nädalal, et kokkuleppega rikub Itaalia oma kohustusi rahvusvahelise õiguse ees ja kahjustab migrantide õigusi.

Parlamendiopositsioon süüdistas Melonit migrantide kasutamises valimispropagandaks ning ütles, et projektil pole reegilitevastasele sisserändele mingit mõju, kuid see on äärmiselt kulukas. Nende hinnangul läheb ettevõtmine viie aasta jooksul maksma üle 650 miljoni euro.