Eesti elektrisüsteemi haldur Elering teatas, et rikke põhjus ei ole teada. Eleringi kinnitusel on Eesti varustuskindlus tagatud ja praegu sellele ohtu ei ole. Eleringi juhatuse liige Erkki Sapp ütles Indrek Kiislerile, et süsteemihaldurid tegelevad rikke põhjuste väljaselgitamisega.