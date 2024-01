Vald piiras hulljulgete huviliste tõttu ligipääsu Jägala joale

Talvine Jägala juga meelitab igal aastal arvukalt uudistajaid. Tänavu on aga huvilised muutunud nii hulljulgeks, et vald oli sunnitud inimeste endi kaitseks ligipääsu piirama.

Pea 15 aastat Jõelähtme vallas ametis olnud heakorraspetsialist Marko Raudlami sõnul on see tema teada esimene kord, kui tuleb piirata ligipääsu joale.

"Sõidetakse kelkudega mäest alla, sõidetakse jää peale, käiakse jäätunud joa taga, all, ollakse selle suure jäämassi all. Kui see sealt lahti pääseb, siis see lihtsalt tapab ära," rääkis Raudlam.

"Nad peavad saama seda näpuga katsuda, sest muidu tundub, et lihtsalt ilus vaade ei ole mittemiski," lisas ta.

Esmalt pani vald ja Kehra päästekomando üles hoiatussildid, kuid Raudlami sõnul ei peetud neid millekski. Kui eelmisel pühapäeval hakati mööda jäätunud juga üles ronima, sai vallal mõõt täis ja selle nädala alguses piirati ohtlik ala lindiga. Midagi enam vald teha ei saa.

Kuigi see hoiatuslint peaks näitama, et edasiminek on ohtlik, reedevad värsked jalajäljed, et mõni inimene on ikkagi läinud panga alla seiklema.

Reede päeval olid juga vaatamas üksikud huvilised, kellest enamik jäi ontlikult ohulindi taha.

Pealinnast juga uudistama tulnud Robert pidas piiranguid igati mõistlikuks.

"Vesi ju jookseb ja sealt võivad jääkamakad kõik alla vajuda. Selles on asi. /.../ Siin on ju näha, et kõik hakkab kohe alla kukkuma. Vanasti käidi lausa sealt tagant läbi. /.../ Äärest sai läbi, kui jääs oli, aga praegu ju vesi jookseb," rääkis Robert.

Kes aga soovib ikkagi teada, mis toimub jääseina taga, siis selleks pole vaja oma elu ohtu seada. Seda kõike on võimalik näha tänu droonidele.

Ka suvel on joa all käimine ohtlik, sest pealmine paekivi on lahti ja võib igal hetkel murduda.