Oluline Venemaa-Ukraina sõjas esmaspäeval, 28. septembril kell 6.00:

- Meedia: Ukraina ründas droonidega Krasnodari krai naftabaasi;

- Venemaa õhurünnakus Harkivile sai vigastada 15 inimest;

- Ukraina läheb talvele vastu varasemast paremini ettevalmistatuna.

Meedia: Ukraina ründas droonidega Krasnodari krai naftabaasi

Ukraina Telegrami kanal Exilenova+ avaldas video ulatuslikust tulekahjust ning väitis, et tegemist on Krasnodari krais asuva Pavlovskaja naftabaasiga.

24. septembril sai droonirünnakus tabamuse ka Krasnodari krais asuv Novotitarovskaja naftabaas.

Toona teatas Exilenova+, et rajatises puhkes tulekahju, samal ajal kui Venemaa võimud kinnitasid tulekahju Krasnodari krai Dinski rajoonis asuvas täpsustamata rajatises. Vigastatutest toona ei teatatud.

Ukraina 24. septembri rünnakut ei kommenteerinud.

Viimane väidetav rünnak toimus kaks päeva pärast seda, kui Ukraina väed ründasid Krasnodari krai teises osas asuvat Ilski naftatöötlemistehast, kus puhkes tulekahju.

Ukraina kindralstaap kinnitas 26. septembri rünnakut.

Ukraina on hoogustanud kaugrünnakuid Venemaa naftataristule, võttes sihikule rafineerimistehaseid, naftabaase ja muid rajatisi, mis toetavad Moskva sõjategevust. Rünnakute eesmärk on häirida kütusetarneid ja vähendada Venemaa energiasektorist saadavaid tulusid.

Ukraina kindralstaap teatas 21. septembril, et korduvad kaugrünnakud on vähendanud Venemaa kogu nafta rafineerimisvõimsust 45 protsendi võrra.

Venemaa õhurünnakus Harkivile sai vigastada 15 inimest

Harkivi linnapea Ihor Terehhov teatas esmaspäeva varahommikul, et Ukraina kirdeosas asuvas riigi suuruselt teises linnas Harkivis tabas Venemaa liugpomm kortermaja.

Plahvatuses sai vigastada 15 inimest, sealhulgas lapsi.

Ukraina läheb talvele vastu varasemast paremini ettevalmistatuna

Ukraina läheb sellele talvele vastu paremini ettevalmistatuna kui eelmisel aastal, ütles pühapäeval peaminister Serhi Koretskõi, kelle teleusutlust edastas ajaleht Kyiv Independent.

Koretskõi tunnustas sõjaväeadministratsioonide, kohalike omavalitsuste, riigiettevõtete ja ministeeriumide vastupanuvõime planeerimist ning tehtud tööd.

"Rohkematel kriitilistel rajatistel on nüüd täiendav varutoide, olulistel taristuobjektidel on parem kaitse ning me oleme varunud rohkem varuseadmeid ja -osi. Samuti oleme suurendanud remondimeeskondade ja masinate arvu," rääkis peaminister.

Samas hoiatas Koretskõi, et ka Venemaa on oma võimekusi tugevdanud ning varunud reaktiivdroone ja rakette.

Ukrainal on endiselt suuri haavatavusi, mille hulgas osaliselt parandamata energiataristu, surve õhutõrjevarudele, eelarvepiirangud ja Venemaa poolt kiiremate droonide üha laialdasem kasutamine.

Kyiv Independenti informatsiooni kohaselt on Ukrainal olnud raskusi oma 5,4 miljardi euro suuruse energia vastupanuvõime plaani täieliku rahastamisega. Valitsus on eraldanud esialgsetele projektidele teatud riiklikku rahastust, kuid ametnikud on jätkanud märkimisväärse toetuse otsimist rahvusvahelistelt partneritelt laiema programmi katmiseks.

Varem sel kuul kirjutas Kyiv Independent, et Ukraina ei ole veel täielikult kõrvaldanud eelmise talve Venemaa rünnakute kahjustusi. Samas on õhutõrje püüdurrakettide puudus ja pidev surve elektrivõrgule endiselt suured mured.

Juulis kutsus ka president Volodõmõr Zelenski energiasektorit üles ettevalmistusi kiirendama ja tõdes, et vastupanuvõime tagamise pingutused on maha jäänud.

Ukraina on püüdnud enne talve ka oma kaitset tugevdada. Suurbritannia teatas varem sel kuul 100 miljoni naela ehk umbes 135 miljoni USA dollari suurusest õhutõrjepaketist, mis sisaldab püüdurrakette ja droone, et aidata Ukrainal vastu seista Venemaa uuenevatele rünnakutele energiataristu vastu.

Ukraina ei ole siiani lõpetanud kõiki eelmise talve Venemaa rünnakutes kannatada saanud energiataristu remonditöid, mis on jätnud riigi haavatavaks isegi olukorras, kus ametnike sõnul on talveks valmisolek paranenud.