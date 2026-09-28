Loe täismahus: valitsus sai kokku 2027. aasta eelarve

Valitsus kiitis esmaspäeval heaks 2027. aasta riigieelarve eelnõu ja riigi eelarvestrateegia aastateks 2027–2030. Peaminister Kristen Michal annab riigieelarve eelnõu teisipäeval riigikogule üle. Loe täismahus eelnõu ja seletuskirja, milles valitsus kokku leppis.

Tuleva aasta riigieelarve kogumaht on 21,3 miljardit eurot. Eelarve tulude maht on 19,4 miljardit ja kulude maht ligikaudu 20,2 miljardit eurot ning investeeringute maht ligikaudu 1,2 miljardit eurot.

Eelarve eelnõu

Riigieelarve eelnõu seletuskiri

Riigieelarve eelnõu seletuskirja lisad

Riigi eelarvestrateegia aastateks 2027-2030