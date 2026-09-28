X!

Loe täismahus: valitsus sai kokku 2027. aasta eelarve

Eesti
Valitsus riigieelarve läbirääkimistel.
Valitsus riigieelarve läbirääkimistel. Autor/allikas: riigikantselei
Eesti

Valitsus kiitis esmaspäeval heaks 2027. aasta riigieelarve eelnõu ja riigi eelarvestrateegia aastateks 2027–2030. Peaminister Kristen Michal annab riigieelarve eelnõu teisipäeval riigikogule üle. Loe täismahus eelnõu ja seletuskirja, milles valitsus kokku leppis.

Tuleva aasta riigieelarve kogumaht on 21,3 miljardit eurot. Eelarve tulude maht on 19,4 miljardit ja kulude maht ligikaudu 20,2 miljardit eurot ning investeeringute maht ligikaudu 1,2 miljardit eurot.

Eelarve eelnõu

Riigieelarve eelnõu seletuskiri

Riigieelarve eelnõu seletuskirja lisad

Riigi eelarvestrateegia aastateks 2027-2030

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

Samal teemal

muusikapäev

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

12:52

PÖFF-i avab Eesti kaastootmisel valminud Läti draama "Ulja"

12:31

Nädalavahetuse toidulaud kurnab meeste südant

12:30

Soome valitsus kaalub võimalusi kõrge bensiinihinna leevendamiseks

12:30

Zeppelini kaubanduskeskuse asemele kerkib äri- ja elamukvartal

12:25

Raadiouudised (28.09.2026 12:00:00)

12:24

Muusik Anett Tamm: lapsena laulsin kõigile, kes vähegi kuulata viitsisid

12:21

Rootsi sotsiaaldemokraatide juht loobus uue valitsuse moodustamisest

12:08

Kristjan Kanguri poeg Robert debüteeris Itaalia kõrgliigas

11:45

Malõgina parandas karjääri parimat edetabelikohta

11:40

Meedia: Ukraina ründas droonidega Krasnodari krai naftabaasi Uuendatud

ringhääling 100

otse uudistemajast

tule tööle!

taustajutud

Loetumad uudised

27.09

Wadephul kaitses oma kohtumist Lavroviga

27.09

Algaval kütteperioodil tõusevad pea kõikide kütteliikide hinnad

27.09

Sõja 1677. päev: Venemaa rünnakutes Ukrainale hukkus kaheksa inimest Uuendatud

27.09

Briti politsei korraldas haarangu USA õhujõudude kasutatava baasi lähistel

27.09

Eesti quadide koondiselt võeti pärast autasustamist kolmas koht ära

08:33

Lõuna-Korea nõuab Ukrainalt vabandust sõjavangide üleandmise avalikustamise pärast

26.09

Saksamaa linn keelustas natsiohvritele pühendatud tänavakivid

27.09

Neeme Väli Ukraina rindevõidust: see on operatiivtasandi läbimurre

27.09

Serbia president teatas tagasiastumisest

11:40

Meedia: Ukraina ründas droonidega Krasnodari krai naftabaasi Uuendatud

ilmateade

SPORT

12:08

Kristjan Kanguri poeg Robert debüteeris Itaalia kõrgliigas

11:45

Malõgina parandas karjääri parimat edetabelikohta

11:17

Serviti ja Viljandi alustasid Balti liigat maksimumiga

10:59

Liina Kesamaa püstitas Spartathlonil Eesti tipptulemuse Uuendatud

loe: kultuur

12:52

PÖFF-i avab Eesti kaastootmisel valminud Läti draama "Ulja"

11:35

Keelesäuts. Kirjanik näitab keelt

10:50

Viivi Luige 80. sünnipäeva tähistatakse kohtumistega raamatukogudes üle Eesti

10:35

Tallinnas algab festival Disainiöö

loe: eeter

12:24

Muusik Anett Tamm: lapsena laulsin kõigile, kes vähegi kuulata viitsisid

10:51

Priit Pius: paarisuhtes olles ei tohi oma kohustuste sisse ära kaduda

09:55

Mari Jürjens: ma alles õpin komplimente vastu võtma

27.09

Mootorrattur Tiiu Lüüding: me hoiame abikaasaga oma rattaid talvel elutoas

Raadiouudised

09:55

Pangad: pensionisse investeerimine on tõusutrendis

09:50

Erakorralises seisukorras saavad kliendid kasutada konkureerivat sidevõrku

09:30

Raadiouudised (28.09.2026 09:00:00)

27.09

Päevakaja (27.09.2026 18:00:00)

26.09

Uuring kinnitab, et Inimesed teevad tööajal isiklikke toimetusi

26.09

Narva-Jõesuus avati silmufestivaliga uus kultuurikvartal

26.09

ÜRO hakkab valima uut peasekretäri

26.09

Päevakaja (26.09.2026 18:00:00)

25.09

Kaitseväe Narva linnaku valmimine nõuab oodatust rohkem aega ja raha

25.09

Rootsi tulevane peaminister Magdalena Andresson kavatseb anda EL-ile rohkem kaalu

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo