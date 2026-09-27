Serbia president teatas tagasiastumisest

Serbia president Aleksandar Vučić astus pühapäeval tagasi, et kandideerida peaministriks oktoobris toimuvatel erakorralistel valimistel, mis kuulutati välja pärast ligi kaks aastat kestnud üliõpilaste juhitud meeleavaldusi.

"Ma astun presidendi ametist tagasi," ütles Vučić presidendilossis, kus toetajad skandeerisid tema nime.

"Homme hommikul annan oma kohustused üle parlamendi esimehele," lisas riigipea.

Septembri algul saatis Vučić parlamendi laiali ja kuulutas 25. oktoobriks välja erakorralised parlamendivalimised.

Aastal 2017 presidendiks valitud ja 2022. aastal viieaastaseks ametiajaks tagasi valitud Vučić ütles hiljuti, et astub pärast valimiste ametlikku väljakuulutamist tagasi, et kampaaniat teha, andes sellega märku oma ambitsioonidest saada taas peaministriks.