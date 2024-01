Eesti Energia lõpetab äri USA-s

Rahandusminister Mart Võrklaev kiitis eelmisel nädalal heaks Eesti Energia otsuse, millega likvideeritakse neli Eesti Energiale kuuluvat ettevõtet USA-s. Need on EAO Orion LLC, EAO Technology LLC, EAO State Leases LLC ja EAO Federal Lease LLC.

Eesti Energia juhatuse liige Raine Pajo sõnul need firmad sisuliselt väärtuslikud ei ole. Küll aga on nende firmade likvideerimine osa suuremast protsessist.

"Meie plaan on äritegevus USA-s lõpetada. Need firmad olidki riiulifirmad, kus kunagi olid olnud maa- või litsentsiõigused või kaasnes nende firmade ülalpidamisega mingi kulu. Selleks, et seda vältida, et mitte hoida mingit segadust, selleks me nüüd korrastame seda struktuuri," ütles Pajo.

Eesti Energia plaanis kümmekond aastat tagasi arendada põlevkivitööstust Utah' osariigis. Ettevõte teatas toona pressiteates, et eesmärk on arendada välja põlevkivitööstus võimsusega kuni 57 000 barrelit põlevkiviõli päevas.

Varade likvideerimisele nõusoleku andnud rahandusminister Mart Võrklaev ütles, et Eesti Energia tegevus USA-s ei ole olnud ei kasumlik ega perspektiivikas.

"Ma tunnustan praeguse Eesti Energia juhtkonda, kes vaatab kriitilise pilguga üle seda, mis on tehtud ja kahjuks me näeme, et on tehtud viga. Keegi ei ole eksimatu, aga neid vigu on päris palju ja tegelikult käib siis mittevajalike ja mitteperspektiivikate projektide lõpetamine, et kulud kontrolli alla saada ja tegeleda rohkem oma põhiülesannetega," ütles Võrklaev.

Eesti Energial jääb USA-s nüüd alles poolteise töökohaga Enefit American Oil Corporation ning selle tütarettevõte Real Estate Corporation. Viimasele kuulub ka USA-s olev maa ja põlevkiviressurss. Ettevõttele kuuluv maa on kolmes osas, kokku umbes paarsada ruutkilomeetrit, põlevkivi peaks seal olema kuskil 3,5 miljardit tonni.

Pajo ütles, et kogu Eesti Energia USA projekti väärtus on 31 miljonit eurot. See, millise kahjumiga riigifirma lõpuks aga USA-st väljub, pole veel teada.

"See sõltub, mismoodi me sealt lahkume, kuidas see müük läheb. Aastase müügiprotsessiga võiks hakkama saada, siis oskame öelda, mis tulemusega sealt välja tuleme," lausus Pajo.