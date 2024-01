Jüri Ratas lahkus Keskerakonnast ja liitub Isamaaga

"Alates tänasest on minu ühine teekond poliitikas koos Keskerakonnaga läbi saanud," ütles Ratas pressikonverentsil.

Ratase sõnul astus ta erakonnast välja seetõttu, et tema väärtushinnangud ei ühti enam Keskerakonna praeguste juhtpoliitikute omadega.

Ta märkis, et saab oma poliitilist tööd ja eesmärki kõige paremini ellu viia erakonnas Isamaa. Ratase sõnul on Eesti poliitilisel maastikul käiguvahetust ja Isamaa on selline poliitiline jõud, kes suudab seda pakkuda.

"Tänane hetk kindlasti ei ole lõpp, vaid vaheetapp, et astuda kindlalt edasi," lausus Ratas.

Ratase sõnul kaalus ta ka Sotsiaaldemokraatliku Erakonnaga liitumist ja ka üksi poliitikas jätkamist.

Ratas arvas, et Keskerakonnast on veel inimesi lahkumas.

Isamaa esimees Urmas Reinsalu ütles pressikonverentsil, et Ratase liitumine Isamaaga on väga hea uudis nii poliitilises mõttes kui ka inimlikult. "Jüri liitumine Isamaaga teeb meie poliitikat tugevamaks. /.../ Ja seeläbi on võimalik ühiselt pakkuda paremat alternatiivi tänase valitsuse poliitikale," ütles Reinsalu.

Ratas andis mõista, et ta on huvitatud Isamaa ridades ka Euroopa Parlamenti kandideerima juunikuus. Kas ta võiks saada nimekirjas esimese või teise koha, seda ei soovinud Isamaa esimees Urmas Reinsalu veel öelda, sest sellist otsust veel tema sõnul langetatud pole.

ERR-i küsimusele, mida ta arvab Vene kodanikelt kohalike omavalitsuste volikogude valimistel hääleõiguse äravõtmisest, mida Isamaa on toetanud, andis Ratas mõista, et tema pigem ei toeta seda.

Jüri Ratas teatas, et lahkub Keskerakonnast ja liitub Isamaaga Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

Äriregistri andmetel lahkus Ratas Keskerakonnast esmaspäeva hommikul.

Jüri Ratas oli Keskerakonna liige üle 23 aasta. 45-aastane Ratas on Keskerakonna liige 2000. aastast. Keskerakonna esimees oli ta aastatel 2016-2023.

Pärast Mihhail Kõlvarti valimist Keskerakonna esimeheks on mitmed nimekad Keskerakonna poliitikud lahkunud erakonnast ning ühinenud enamasti kas Isamaa või SDE-ga, aga ka Reformierakonnaga.

Jüri Ratas on ise varem öelnud, et ta ei kavatse kandideerida Euroopa Parlamendi valimistel Keskerakonna nimekirjas, kui sinna kuulub ka Jana Toom. Võimalikku Keskerakonnast lahkumist on ta varem ise kommenteerinud sõnadega, et "praegu ta seda ei tee".

Kõlvarti leeri kuuluv Andrei Korobeinik on ERR-is kirjutanud, et Jüri Ratase lahkumisega Keskerakonnast lõpeks ka parteis kuid kestnud kodusõda.

ERR-ile teadaolevalt arutas Ratas nii Isamaa kui ka SDE-ga liitumist, nagu ka võimalust, et ta kandideerib EP valimistel üksikkandidaadina. Üle-eestiliselt valituks osutumiseks on vaja koguda ca 35 000 häält.

Ratas on viimastel nädalatel sõitnud aktiivselt mööda Eestit ja kohtunud kohalike keskerakondlastega.