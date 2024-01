Kadri Simson: ma ei kandideeri Euroopa Parlamendi valimistel

Keskerakonda kuuluv Euroopa Komisjoni volinik Kadri Simson ütles usutluses ERR-ile, et ta ei plaani Keskerakonnast välja astuda, küll aga on ta otsustanud eelseisvatel Euroopa Parlamendi valimistel mitte kandideerida.

Teie lähedane võitluskaaslane Keskerakonnas Jüri Ratas teatas esmaspäeval Keskerakonnast lahkumisest ja Isamaaga liitumisest. Kas see oli teie jaoks loogiline asjade käik pärast seda, kui erakonna esimeheks sai mullu septembris Mihhail Kõlvart ja mis Keskerakonnas pärast seda on toimunud?

Jüri Ratase Keskerakonnast lahkumine on Keskerakonnale must päev. Peale erakonna esimehe vahetust kaotas Keskerakond koheselt opositsiooni juhtiva rolli, sest Kõlvart, kes loobus riigikogu mandaadist, polnud nähtav.

Jüri kehastas väga paljudele erakonna liikmetele lootust, et Keskerakond saab naasta poliitikamaastikul otsuseid mõjutavaks erakonnaks. Ta ise teab, et endise esimehena tal selline roll oli ja seega on tema otsus veelgi raskem.

Kui lihtne saab Ratasel Isamaas olema? Näiteks on ta astmelise tulumaksu toetaja, aga Isamaa on olnud selles sootuks teistsugustel seisukohtadel. Ilmselt leiaks neid erinevaid vaateid küll ja veel.

Ilmselt leidis ta piisavalt suure ühisosa, et enda jaoks nii raske otsus langetada.

Kas ja millal teie lahkumisavalduse lauale panete?

Mulle on mõte erakonnast lahkumisest vastumeelne, sest Keskerakond pole vaid tänased parteijuhid. Keskerakonnas on palju inimesi, kellega olen pikki aastaid seisnud väärtuste eest, mida on Eesti ühiskonna kokkusidumiseks vaja.

Kui mul tekib tunne, et Keskerakond on üle võetud inimeste poolt, kes pole Eesti poolt, siis muidugi ei jää ma neile viigileheks. Aga eemalt vaadates tundub mulle, et masslahkumise taga on seekord eelkõige halb organisatsiooni juhtimine ja ignorantsus paljudes olulistes riigielu küsimustes.

Kui Jüri Ratast on võimalik Isamaas ette kujutada, siis teid mitte väga. Kasvõi kliimapoliitikat silmas pidades. Kas Isamaaga liitumine on teie jaoks üldse võimalusena laual? Aga SDE-ga?

Ma ei ole kaalunud ühegi teise Eesti erakonnaga liitumist.

Kas Euroopa Parlamendi valimistel kavatsete kandideerida või mitte? Kas teie puhul oleks Jana Toomiga ühes nimekirjas olek samamoodi välistav tegur, kui oli Jüri Ratasel?

Ma ei kandideeri Eurovalimistel.