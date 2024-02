Autokütuse jaehindade tihe kõikumine jätkub ka lähikuudel

Olerexi kütuse sisseostu- ja logistikajuht Veiko Värk ütles ERR-ile, et kütusehindade kõikumised on tavaline nähtus ning kõikumine jätkub ka lähikuudel. Samas on varem Eesti autokütuste jaeturul olnud lausa kuid kestnud perioode, kus hinnad on paigal püsinud.

Alexela energiamüügi valdkonna juht Tarmo Kärsna ütles samuti, et hindade kõikumine jätkub lähikuudel, kuid tema sõnul ei ole Eesti kütuseturul pidev hindade kõikumine sentide kaupa kuigi tavaline situatsioon.

Kärsna tõi välja, et kütusehindade kõikumist põhjustab tihe konkurents Eesti kütuseturul.

Tiheda konkurentsini on Kärsna sõnul viinud eestlaste kehv majanduslik käekäik.

"Enam ei lasta kuu alguses auto kütusepaaki täis, sest kuu lõpus võib tekkida ootamatuid väljaminekuid. Loetakse igat senti," ütles Kärsna.

Circle K mootorikütuste müügidirektori Raimo Vahtriku sõnul on pideva hindade kõikumise taga kombinatsioon Eesti sisesest konkurentsist ja valitsevast olukorrast maailmaturul.

Alexela energiamüügi juhi sõnul tekitab ebastabiilsust eriti olukord Punasel merel, kus on sagenenud rünnakud kaubalaevadele ning sealhulgas ka naftatankeritele.

Kärsna sõnul võib Alexela tanklaketi siseseid hinnaerinevusi põhjustada naabruses oleva mõne teise tanklaketi teine hind, millega on Alexela konkreetne tankla sunnitud kaasa minema.

Värk tõi välja, et vahepeal on Olerex hindasid kõigutanud Läti piiriäärsetel aladel, et püsida konkurentsis lõunanaabrite tanklatega.

Neljapäeval oli bensiini 95 hind Tallinnas valdavalt 1,669 eurot liitri kohta ja diislikütuse hind 1,599 eurot liitri kohta. Päev varem olid need hinnad mõni sent kõrgemad, kuid nädala alguses taas madalamad.

Punane meri on üks olulisemaid mereteid, mille kaudu liigub suur osa Aasiast Euroopa suunduvaid kaubalaevu ja naftatankereid. Huthi mässulised alustasid rünnakutega USA sõjalaevadele pärast Hamasi 7. oktoobri terrorirünnakut Iisraelile. Kõigest mitme nädalaga laienesid huthide rünnakud ka kaubalaevadele.