Kütuse hinnalanguse tõi nõudluse vähenemine maailmaturul

Augustis toimunud autokütuste hinnalanguse taga on maailmaturu olukord, peamiselt nõudluse vähenemine. Samas on märke juba uuest hinnatõusust, ütlesid Eesti kütusefirmade esindajad.

"Augusti jooksul on maailmaturul hindu mõjutanud peamiselt Hiina majanduse arengud, USA bensiinitarbimise kõrghooaja (n-ö driving season) lõpp, USA naftatoodangu kasv ning eelnevalt välja toodud põhjustest lähtuvalt kasvanud globaalsed laovarud, mis on hinda alla toonud," ütles Circle K Eesti mootorikütuse hinnastamisjuht Indrek Sassi oma kirjalikus kommentaaris ERR-ile. "Hiina majanduse käekäik, mille tõusust oodati selleks aastaks naftatoodete globaalse nõudluse kasvu, ei ole vastanud päris prognoositule, lisaks on Hiina tarbimises tugevalt kasvanud alternatiivse energiatarbimise, eelkõige elektri, osakaal," lisas ta.

Sassi tõi esile, et kui augusti alguses maksis Eestis mootoribensiin 95 jaemüügis valdavalt 1,729 eurot liitri eest, siis praeguseks on jaehind 10 senti madalamal tasemel.

Alexela energiamüügi valdkonna juht Tarmo Kärsna märkis oma kommentaaris, et möödunud nädala jooksul langes hind neli senti liitri kohta. "Suvi on Euroopas mootorikütuste tarbimise kõrghooaeg ja see tähendab, et lähtuvalt suuremast nõudlusest on hinnad kõikjal kõrgemad. Nüüd, mil suvi on lõpusirgel ja nõudlus langeb, tulevad hinnad sellega koos allapoole. Hinnalanguses mängib oma rolli ka tihe kohalik konkurents," selgitas Kärsna.

Maailmaturu toimuvaga põhjendas hinnalangust ka Olerexi tegevjuht Piret Miller. "Maailmaturu hinna volatiilsust mõjutavad endiselt majanduse jahtumine ning Lähis-Idas toimuv, kus hetkel on rahulikum," märkis ta.

Samas lisas Miller, et lähiajal võib hind uuesti tõusta: "Hetkel on näha juba alusvara hindades väikest tõusu."

Hinnatõusu prognoosis ka Circle K Eesti mootorikütuse hinnastamisjuht Sassi: "Alates läinud nädala lõpust on maailmaturu hinnad hakanud taas kasvama, põhjuseks arengud Lähis-Idas – Iisraeli ja Hezbollah' konflikti eskaleerumine, Liibüa idaosa naftaväljade sulgemine ja ekspordi peatamine.

Ka Kärsna viitas võimalusele, et kütusehinnad hakkavad taas tõusma: "Ettevaatavalt jäävad hinnad tõenäoliselt siiski kõikuma. Oluliselt mõjutavad kütuseturgu Lähis-Ida kriisid ja nagu oleme näinud, siis kulgevad need väga ettearvamatult."