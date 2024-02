Allikad: lääne rahastatud ÜRO töötajad nõuavad Iraagis altkäemaksu

Ajalehe The Guardian allikad teatasid, et Iraagis vohab endiselt korruptsioon ning ÜRO arenguprogrammi (UNDP) heaks töötavad inimesed nõuavad seal altkäemaksu. Programmi rahastavad rikkad lääneriigid.

USA väed kukutasid Saddam Husseini režiimi juba 2003. aastal, 20 aastat hiljem vohab riigis endiselt korruptsioon. Lääs jätkab Iraagi ülesehitamist ning ÜRO on selle jaoks loonud spetsiaalsed fondid.

Hoolimata sellest, et Iraak on maailma suuruselt neljas naftatootja, siis lääne maksumaksja raha skeemitatakse endiselt kõrvale.

Jutt käib UNDP poolt käivitatud Iraagi stabiliseerimisfondist, milles osalevad rikkad lääneriigid. Kokku on fond saanud ligi 1,4 miljardit eurot. Soome on sinna panustanud 12,5 miljoni euroga, Saksamaa andis ligi 400 miljonit eurot.

See fond loodi terroriorganisatsiooni ISIS poolt vabastatud alade ülesehitamiseks, et inimesed saaksid naasta oma kodudesse.

The Guardian suhtles umbes 30 praeguse ja endise UNDP Iraagi töötajaga. Nende sõnul on organisatsioon liitunud kohaliku altkäemaksu kultuuriga.

UNDP teatas, et võtab süüdistusi tõsiselt ja uurib neid. UNDP teatel on fondi raames ellu viidud ligi 3600 projekti ning selle käigus on ehitatud haiglaid, koole, elumaju ja teid. Abi on saanud ligi üheksa miljonit iraaklast.

Soome on fondis osalenud alates 2016. aastast, viimane sissemakse tehti 2021. aastal. Soome plaanis fondi rahastamise lõpetada juba enne korruptsiooniskandaali avalikuks tulekut.