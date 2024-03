Harri Tiido: Putinistan või õigeusklik Iraan?

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all islami ja Venemaa omalaadsed suhted. Ega asjata ole mõned arvajad ironiseerinud, et tulevikus võib Venemaa näol tegemist olla Putinistani või õigeuskliku Iraaniga, märgib Tiido.

Hiljutine terrorirünnak Moskvas tõi taas jutuks islamistliku terroriühenduse ISIS, täpsemalt selle Afganistani haru ISIS-K või Velayat Khorasan. Jätan siinkohal kõrvale väited selle kohta, kust ründajaid olla saadetud või innustatud ja muud sarnased jutud. Võtaks rääkida hoopis islamist Venemaal ja juttudest, et varsti võib seal tegemist olla islamiriigiga.

Islamil ja Venemaal on omalaadsed suhted. Ja omalaadsed on ka Moskva režiimi suhted ametlikult keelatud ISIS-ega. Süüria sõjas võitlesid Vene üksused sealse diktaatori Bashar al-Assadi võimu säilitamise nimel nii mõõduka moslemite relvaopositsiooni kui ka kurdide kui ka ISIS-e vastu. Ja juba 2017. aasta lõpul teatas Vene kaitseminister Sergei Šoigu Vladimir Putinile ISIS-e likvideerimisest Süürias.

ISIS-e ridades olnud võitlemas hulgaliselt võitlejaid Venemaa Kaukasuse vabariikidest, eriti Tšetšeeniast. Seal olla isegi soodustatud nende reisimist sõjakoldesse. Eks arvati, et saadakse ohtlikest tegelastest lahti. Kokku olevat Süürias sõdinud 1500 kuni 3000 tšetšeeni võitlejat. Mõned neist jõudnud isegi ISIS-e liidrite sekka. Kui arvestada, et Vene väed võitlesid nende vastu, siis oli isislastel kättemaksuks alust küllaga. Teisalt olnud ISIS-el Vene eriteenistustega ka koostöösuhteid, kuid see juba eraldi teema, nagu ka küsimus, kas see üldse oli ISIS.

Venemaal on islam olnud teemaks ka muudel ja proosalisematel põhjustel. Ega asjata ole mõned arvajad ironiseerinud, et tulevikus võib Venemaa näol tegemist olla Putinistani või õigeuskliku Iraaniga. Põhjus on demograafias ja migratsioonis. Kui statistikat vaadata, siis olnud omaaegses tsaaririigis 1897. aastal moslemeid umbes kümme protsenti ka kristlasi ligi 85 protsenti, neist 70 protsenti õigeusklikud ja vanausulised, 8,9 protsenti katoliiklased ja 4,8 protsenti protestandid.

Ajas lähemale tulles on pilt pisut muutunud ja aastal 1959 ehk usuvastasel nõukaajal olnud moslemeid rahvaküsitluse andmeil seitse miljonit ehk umbes kuus protsenti. 1970. aastal üheksa miljonit ehk seitse protsenti, 1989. aastal 12 miljonit ehk kaheksa protsenti ja aastaks 2002 oli tsaariaegne suhe taastunud ning 12 miljonit moslemit moodustasid taas kümnendiku elanikkonnast. Tunamullu oli neid juba 20 miljonit ehk 15 protsenti. Kui seda rida mõtteliselt jätkata, võiks aastaks 2050 moslemeid olla umbes 30 miljonit ja 27 protsenti elanikkonnast.

Selle aegrea juurde peab panema ilmselt ka venelaste arvukuse vähenemise madala sündimuse tõttu, moslemite suurema sündimuse ja immigratsiooni Kesk-Aasiast.

Seetõttu pakuvad teised arvutused võimalust, et sajandi keskpaigaks võivad moslemid kujuneda Venemaa elanikkonnas enamuseks. Praegustest paarikümnest miljonist moslemist suur osa on hiljutised sisserändajad Põhja-Kaukaasiast ja Kesk-Aasiast. Ainuüksi Moskvas arvatakse elavat kolm kuni neli miljonit moslemit.

Kui Venemaa kaotab iga päev Ukraina sõjas mitusada inimest, siis samal ajal saavad iga päev sajad immigrandid Vene kodakondsuse. Keegi terane inimene olla arvutanud, et igas tunnis võib 25 tadžikki saada Vene kodanikeks. No see ei pruugi just tõele vastata, kuid näitab trendi.

Venemaal on seetõttu tekkinud kasvav vastuseis moslemite sisserändele. Samal ajal on nende töökäsi vaja, sest kui sisserännanud välja saata, siis ei oleks Moskvas kojamehi ega ehitustöölisi.

Vene võimude suhtumine on nii ja naa. Üldiselt püütakse islami või islamiusuliste süüdistamist vältida. Pigem vastupidi. Nii Putin ka kui õigeusu kiriku pea patriarh Kirill on öelnud, et vene õigeusk on lähedasem islamile kui lääne kristlusele.

"Välisminister Sergei Lavrov on öelnud, et Venemaal toimub islami renessanss ehk uuestisünd."

Vene usuvabaduse seaduse preambulas olla õigeusk ja kristlus märgitud eraldi uskudena. Patriarh Kirilli sõnul olla nii õigeusk kui ka islam idamaised usundid. Välisminister Sergei Lavrov on öelnud, et Venemaal toimub islami renessanss ehk uuestisünd. Nii et riigivõimu seisukohalt on islam vene inimesele hingelähedasem kui katoliiklus või protestantism.

Venemaa moslemid jagunevad erinevatesse rühmadesse. Traditsioonilised vene moslemid olla sisserännanuist sotsiaal-kultuuriliselt üsna erinevad. Lisaks ei kuulavat mujalt saabunud moslemid kohalikke vaimulikke. Nad usuvad endiselt oma usujuhte, kellel seega suur mõju ka nende käitumisele.

Ka moslemite vaimulik juhtkond on jagunenud. Venemaal on moslemitel kaks üleriigilist vaimulikku juhtkonda. Üks neist on asunud toetama sõjategevust Ukrainas ja andnud välja ka fatvaa, religioosse tõlgenduse või juhendi, mille kohaselt Ukraina rindel surma saanud kuulutatakse šahiidideks ehk usu eest langenuiks. Teine juhtkond on vältinud sõja teemal seisukohavõttu.

Islami rolli kasvu ilmestavad ka mitmed tõusetunud teemad. Näiteks trükitud 1000-rublane rahatäht, millel oli kujutatud minarett poolkuuga ja õigeusu kirik ilma ristita. Selle ringlusesse saatmine küll peatati, kuid asi jõudis nördimust tekitada. Teine probleem on pikka aega olnud Moskvasse tohutu mošee ehitamisega. Seda taheti rajada õigeusklike püha järve äärde ja protestide tõttu tuli linnapeal mošeele uus maatükk leida.

Selle loo juures võib jutuks võtta ka Tšetšeenia ja selle liidri Ramzan Kadõrovi. Too olla mošee vastu protestijate kohta öelnud, et kui see neile ei meeldi, siis tuleb nad Ukraina rindele saata.

Kadõrov on loonud kodumaal riigi riigis ja see on tal olnud võimalik vaid tänu headele suhetele Putiniga. Mõned arvajad pelgavad, et Kadõrovi suhtelist noorust, tema eraarmeed ja demograafilisi trende arvestades ei saa välistada, et ühel päeval võib ta moslemite toel riigi etteotsa saada.

Kui arvestada, et Moskva ustavad liitlased on praegu Süüria ja Iraan ning Venemaa püüab neid leida ka niinimetatud globaalsest lõunast, kus samuti leidub islamiriike, siis jutud võimalikust tulevasest islamiriigist Venemaal ei pruugigi nii fantastilised olla. Peeter Esimese alustatud 300-aastane Euroopa projekt võiks olla sellega lõppenuks kuulutatud. Ja toimuks liikumine tagasi juurte ehk Kuldhordi juurde, kuna just sealt on pärit Vene riiklus, mitte läände orienteerunud Kiievi Russist.

