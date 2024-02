Galerii: Tartu rahu aastapäeva tähistamine Tallinnas ja Tartus

"Jaan Poska gümnaasiumis allkirjastatud 20 artiklist koosnev Tartu rahuleping oli väikse Eesti jaoks suur samm rahvusvaheliselt tunnustatud iseseisva riigi suunas," ütles Kaitseväe Akadeemia kadetikogu juhatuse esimees kadettveebel Martin Melnitšuk aastapäeval peetud kõnes.

"104 aastat hiljem on maailm aga ärevas seisus, kus pinged on kerkinud mitmel rindel ning Eesti ühiskonnas valitseb muretunne oleviku ja tuleviku suhtes. Seetõttu on järjest olulisem toetus üksteisele, perekonnale ning ühiskonnale tervikuna. Väiksest rahvaarvust tulenevalt on kriitilise tähtsusega iga üksikindiviidi panus meie ühiskonna ja vabariigi säilimisse."

Mälestustseremoonial Tartus kõnelesid lisaks kadettveebel Melnitšukile ka Tartu linnapea Urmas Klaas ja korp! Vironia oldermann Hans Markus Kalmer. Lisaks võtsid sündmusest osa kaitsejõudude, Tartu linnavalitsuse, üliõpilaskorporatsioonide ning teiste Tartus tegutsevate kõrgkoolide esindajad.

Tallinnas Jaan Poska monumendi juures kõnelesid välisminister Margus Tsahkna ja välisministeeriumi uute teenistujate nimel võtab sõna Artur Tänna.

Tartu rahuleping sõlmiti 104 aastat tagasi, 1920. aasta 2. veebruaril Eesti ja Venemaa vahel. Rahvusvahelise leppega tunnustas Venemaa Eesti iseseisvust, lõpetati Vabadussõda ja määrati kindlaks Eesti idapiir.

ETV2 toob reede õhtul ekraanile Tartu rahu aastapäevale pühendatud kokkuvõtva erisaate.