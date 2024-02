Kunsti teema-aastal on Hiiumaal kavas mitu suurt näitust

Tänavune aasta on kuulutatud Hiiumaal kunsti teema-aastaks, mille ajal on plaanis arvukalt näitusi ja muid ettevõtmisi. Nii avati äsja Hiiumaa muuseumi Pikas Majas kevadel 60. sünnipäeva tähistava Valev Seina näitus "Saalis ainult kadakad".

"Saalis ainult kadakad" on kunstnik Valev Seina sünnipäevanäituste esimene osa. Sein plaanib tänavu uusi näitusi ka Viljandis ja Tallinnas, kuid 2. aprillini Hiiumaa muuseumi pikas majas avatud "Saalis ainult kadakad" on üks Hiiumaa kunstiaasta sissejuhatajatest. Näituse läbiv kujund on nagu nimigi viitab, kadakas.

"Pildilt võib näha, et mul endal on ka kadakas lõua otsas. Teisest küljest, kui teemaga tegelda, siis mingil hetkel hakkab iga pintslitõmme kadakat meenutama. Ma ei ole otseselt taimest lähtunud, vaid lihtsalt tema olekust kui niisugusest," lausus Sein.

Küsimusele, kas tema loomingut ajendab rohkem tema ümber toimuv või tuleb see pigem kunstniku enda seest, vastas Sein nii: "Ega meil ei olegi "väljas" ja "sees". Meil on kõik üks ja seesama. See, mis on meie ümber, on ka meie sees."

Hiiumaa muuseumis on kunstiaastal kavas näitus, mille teema on Kaljo Põllu, kelle sünnist möödub tänavu 90 aastat. Suuri näitusi on veel plaanis.

"Siis meil tuleb Konrad Mägi ja tema kaasaegsed Enn Kunila kollektsioonist. Edasi sügis on muidugi pühendatud Ülo Soosterile," ütles Hiiumaa muuseumi teadur Helgi Põllo.

Hiiumaalt pärit kunstniku Ülo Soosteri sünnist möödub tänavu 100 aastat ja see oligi Hiiumaa kunstiaasta algatamise tõukeks.

Kunstiaasta üks eestvedaja Kristel Peikel avaldas lootust, et kunstiaasta innustab loominguliselt ka tavalisi inimesi.

"Teha midagi sellist, mida nad tavapäraselt oma elus võib-olla ei tee. Võttagi pintsel kätte ja maalida, joonistada, tegelda lilleseade kunstiga, fotograafiaga või tulla Hiiumaale Klaasipanka klaasist ehteid tegema, keraamikat, See ampluaa on tegelikult väga lai," rääkis Peikel.

Mullu oli Hiiumaal muusika teema-aasta.