"Aktuaalne kaamera" tutvus Ukraina ründekopterite tööga

Missioonile suundumiseks võivad need kopterid lennata läbi terve Ukraina. Et vältida vaenlase tuld, lendavad kopterid nii madalalt kui võimalik. Kohe pärast vaenlase pihta löögi andmist teevad piloodid pettemanöövri ja väljutavad peibutusraketid.

Need mehed ja nende masinad on vaenlase jaoks peamine sihtmärk. Ukraina kaitseväe nõudmisel ei tohi me öelda, kus konkreetselt operaator Kristjan Svirgsden kaadrid filmis.

Ukraina jalavägi ootab alati toetust õhust, aga need mehed ootavad samuti toetust.

"Me tunneme puudust F-16 lennukitest. (Miks just neist?) Aga sellepärast, et vaenlase õhuvägi käitub väga nahaalselt. Ma pean silmas just seda, kuidas nad kasutavad juhitavaid lennukipomme ja kuidas nad meie õhuväge ründavad. Meil on vaja lennukeid, millel on hea radar ja pikk tuleulatus. Meil on vaja F-16 selleks, et peletada nende õhuvägi rindejoonest eemale," rääkis Ukraina sõjaväelane Oleksandr.

Peale lennukite võiksid lääne partnerid anda Ukrainale ka kaasaegseid ründekoptereid selleks, et asendada nõukogudeaegsed Mi-8 ja Mi-24 kopterid.

"See masin on 1970-ndatest, aga näitab end siiani heast küljest. Maailmas on aga palju uuemat tehnikat, nii et see masin vajab juba ammu moderniseerimist," ütles Serhii.

Selles meeskonnas on esindatud kõik Ukraina pilootide põlvkonnad. Kõige noorem neist on Nazar, ta on alles 21-aastane.

"Sõjakooli lõpetades oli mul vähe lennutunde, me ei saanud palju lennata. Siin ma saan kogemust päris tingimustes," ütles Nazar.

Tõesti, lennata siin saab, tööülesandeid on palju.

"Kui nad lõpetavad sõjakooli, teame me juba, kes neist mida oskab. Mõni oskab hästi lennata Mi-8 kopteriga, teine jälle Mi-24-ga, mõni on aga väga hea tüürimees. Kui nad siia saabuvad, teame me juba nende oskusi," lausus Oleksandr.

Kohe pärast seda vestlust suundus meeskond taas järgmist tööülesannet täitma.