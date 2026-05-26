ERR Donetskis: droonijuhid keskenduvad vene jalaväelaste hävitamisele

Ukraina sõjaväelane parandab drooni. Autor/allikas: ERR
Sõda Ukrainas on esimene droonisõda. Mõlemad pooled peavad just droone ja nende kasutamist moodsal lahinguväljal primaarseks.

Ukraina sõjaväelane Maksim valmistab ülesande täitmiseks droone, mida kutsustakse ka tiibadeks. Droon Vektor võib aga sõltuvalt stardipositsioonist lennata kuni 30 kilomeetrit vaenlase tagalasse.

"Tiivad lendavad nüüd kauem ja kaugemale. Meie positsioonid on 15, vahepeal 20 kilomeetrit rindejoonest. Isegi 20 kilomeetri kaugusel olevale positsioonile on nüüd keeruline jõuda," sõnas Maksim.

Pokrovski all sõdib Ukraina droonimeeste vastu üks Venemaa parimatest drooniüksusest – Rubikon.

"See toob meile probleeme juurde. Kui nad tulevad, siis seda on tunda meie lennumasinate allalaskmise läbi. Positsioonile on ka keerulisem sõita. Aga nad käivad siin vaid aegajalt," ütles Maksim.

Kuidas on sõda kahe viimase aastaga muutunud?

"Kui aasta tagasi oli meie prioriteediks suurtükkide tuvastamine, siis nüüd otsime jalaväge, mis püüab imbuda meie positsioonide vahele," lausus Ukraina sõjaväelane Anton.

"Tuleb mitu gruppi, need hävitatakse. Keegi sai surma, keegi sai haavata. Keegi läks aga peitu kuhugi punkrisse. Meie ülesanne on ta üles leida, aga see on keeruline, sest inimene on peidus. Sellepärast me püüame kogu aeg jälgida nende logistikat," sõnas Ukraina sõjaväelane "Kodanlane".

"Kodanlane" on 25. dessantväebrigaadi drooniüksuse aseülem.

"Sõda tõi meile uued prioriteedid. Need on nende droonide stardipaigad, nende droonimeeskonnad, nende logistika. Need ongi meie sihtmärgid," ütles sõjaväelane.

Õhuluure on ka naiste töö. Jelizaveta ülesanne on anda ülemale sihtmärkide koordinaadid.

"Minu jaoks pole siin midagi keerulist, eriti kui võrrelda meestega, kes on eesrindel. Neil on palju raskem, kui mul siin droonidega," lausus Jelizaveta.

Drooniüksuse töö kiirusest sõltub jalaväelaste elu eesrindel.

"Reageerimise kiirus sõltub sellest, kui kiiresti ma annan eetrisse sihtmärgi koordinaadid. Piloodid võtavad need vastu, panevad tahvlisse, droon on valmis – ja siis lendame! Kui kiiresti kõik see toimub, ma ei saa tegelikult teile öelda, sest vaenlane jälgib meediat," sõnas "Kodanlane".

