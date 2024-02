Raskustes tuulehiiglane koondab 800 töötajat

Firma juht Mads Nipper ütles, et need sammud olid vajalikud, et muuta Ørsted tõhusamaks ettevõtteks, vahendas Financial Times.

Kopenhaageni börsil noteeritud firma teatas, et taandub Norra, Hispaania ja Portugali avamere tuuleenergia turgudelt.

"Oleme kindlad, et suudame luua väärtust ja suudame selle plaani ellu viia. Seda ei vaja mitte ainult meie investorid, seda vajab ka roheline üleminek. Selleks on heas korras rohelise energia tööstus," rääkis Nipper.

Viimastel aastatel suutis Ørsted ennast ümber kujundada taastuvenergiaettevõtteks. Veel mõned aastad tagasi tegutses ettevõte valdavalt fossiilkütuste turul. Eelmisel aastal sattus firma aga raskustesse.

Kuigi meretuuleparke peetakse lahenduseks kliimasoojenemise probleemile, siis intressimäärade tõusu tõttu on meretuuleparke arendavate ettevõtete ärikeskkond läinud halvemaks. Tarnehäired ning liiga ambitsioonikad laienemisplaanid suurendasid Ørstedi raskusi veelgi.

Ørsted laienes hoogsalt ka USA turule, kus firmal on olnud raskusi maksusoodustuste saamisega. 2023. aasta novembris otsustas Ørsted loobuda kahest hiiglaslikust meretuulepargi projektist New Jersey osariigis.

Nipper ütles siiski, et näeb märke, et mõned probleemid avamere tuuletööstuses on taandumas. Tema sõnul on firma viinud ellu olulisi muudatusi ning tarnehäired peaksid lähiajal leevenema.