President tunnustab tänavu teenetemärgiga 151 inimest

Iseseisvuspäeva eel annab Eesti Vabariik oma kõrgeima tänu – riigi teenetemärgi – inimestele, kelle igapäevane tegevus laob järjest uusi kihte Eesti hoolivuse, märkamise ja kaitstuse seina, kirjutas president Alar Karis riigi teenetemärkide andmise otsuse eessõnas.

Riiklikud autasud Eestile osutatud teenete tunnustuseks saavad 151 inimest kodu- ja välismaalt. "Neid kõiki liidab ustavus põhimõtetele, millele me tahame näha Eestit toetumas: demokraatiale, õiglusele, tarkusele, järjekindlusele, headusele, ettevõtlikkusele, mõistmisele," rõhutas riigipea.

Eesti tänab ja tunnustab teadlasi, kes on oma tööga aidanud viia teadust tipptasemele, teinud seda rahvusvahelise koostööga suuremaks ning panustanud targa rahva kujundamiseks haridusse. Teenetemärgi pälvivad farmatseut, Tartu Ülikooli farmaatsia instituudi korraline farmakognoosia professor ja ravimtaimede uurija Ain Raal ja Tallinna Tehnikaülikooli analüütilise keemia professor Riina Aav, kelle teadustöö fookuses on rohekeemia ja ringmajandus.

Pikaaegse pühendumise eest meremeeste koolitamisel ning meretraditsioonide edasikandmisel pälvib teenetemärgi Rein Albri. Samuti pälvivad teenetemärgi ehitusinsener, akadeemik, Tallinna Tehnikaülikooli hoonete energiatõhususe ja sisekliima professor Jarek Kurnitski, sama ülikooli e-tervise magistriõppekava, tervise infosüsteemi ning patsiendiportaali digilugu.ee eestvedaja ning rahvusvaheliselt tunnustatud e-tervise ekspert ja Ida-Tallinna Keskhaigla radioloog professor Peeter Ross.

Tunnustuse pälvivad Eesti Teaduste Akadeemia metsanduse akadeemik ja Eesti Maaülikooli metsaökosüsteemide professor Veiko Uri, kelle viimaste aastate tööde fookuses on metsade roll süsiniku- ja lämmastikuringluses; Eesti putukateadlane Jaan Viidalepp, kes on enamuse eestikeelsete liblikamäärajate autor ja panustanud aastakümneid märkimisväärselt valdkonna tutvustamisse; Maaelu Teadmuskeskuse vanemteadur, sordiaretaja ja seitsme kodumaise odra ning ühe kaerasordi aretaja Ülle Tamm; Tartu Ülikooli raku- ja molekulaarbioloog Sulev Kuuse, kelle peamine uurimisvaldkond on olnud geneetiliselt muundatud organismid.

Teenetemärgi pälvivad kõrghariduse ja õpetajakoolituse eestvedaja, Tartu Ülikooli õppeprorektor Aune Valk; sama ülikooli majandusteaduskonna turunduse õppetooli juhataja ja TÜ neuroturunduse labori asutaja, ärifestivalide sTARTUp Day ning Delta Majanduskonverentsi ellukutsuja ja majandusteadlane Andres Kuusik; Tallinna Ülikooli rektor, filosoofiaprofessor Tõnu Viik; sama ülikooli professor, haridusjuhtimise, õpetajakoolituse ja kooliarenduse valdkonna eestvedaja Eve Eisenschmidt ning kauaaegne eesti keele õpetaja, kasvatusteadlane ja Tartu Ülikooli kõrgkoolipedagoogika dotsent Mari Karm.

Iseseisvuspäeva eel tunnustab Eesti muusikaõpetajaid, dirigente, lauljad ja heliloominguga tegelevaid inimesi. Teenetemärgi saavad Eesti Rahvusmeeskoori juht, dirigent Mikk Üleoja; Tallinna Muusika- ja Balletikooli MUBA kontsertmeister Meeli Ots, kes on pühendanud oma elu noorte muusikute toetamisele; ansamblitest Jäääär, Lindpriid ja Pantokraator tuntud muusik ja laulukirjutaja Jaan Sööt; Kose muusikakooli asutaja ja viiuliõpetaja ning rahvamuusikapidudel viiulikooride liigijuht ja assistent Juta Helilaid; pärimusmuusika valdkonna eestkõneleja, pärimusmuusika õppelaagri Eesti ETNO ellukutsuja, rahvamuusik ja õpetaja Krista Sildoja; muusikaõpetaja, laulja ja muusikapedagoog Kare Kauks ning saksofonist, akordionist, ansamblijuht ja jazzmuusik Raivo Tafenau.

Eesti tänab teatri- ja kultuuriloosse jäädvustatud lavastustes ja filmides tähelepanuväärseid rolle loonud näitlejat, lavakooli õppejõudu, suurepärast lavavõitluse õpetajat Indrek Sammulit ning Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi teadurit ja õppejõudu, rahvakunstiseltsi Leigarid kunstilist juhti Sille Kapper-Tiislerit.

Eesti tunnustab vabariigi aastapäeva eel kunstis ja arhitektuuris tegutsevaid inimesi, kes on oma loominguga pakkunud nii silmailu kui käegakatsutavaid tulemusi. Teenetemärgi saavad väljapaistev keraamik ja Eesti Kunstiakadeemia armastatud õppejõud Ingrid Allik; 1990-ndate algusest oluliselt Eesti visuaalkultuuri mõjutanud fotokunstnik Toomas Volkmann, kelle täpne pildikeel on leidnud väljundi nii reklaami-, portree kui moefotos; Eesti illustratsioonikunsti tipptegija, akvarellist ja graafik Regina Lukk-Toompere; hinnatud arhitekt Marika Lõoke ning sisearhitekt Maile Grünberg, kelle tuntumate projektide hulgas on ka näiteks Tallinna Lennujaama algne siseilme.

Eesti tänab ja tunnustab inimesi, kes valdavad sõnakunsti ja jagavad seda meiega. Tunnustuse pälvivad luuletaja ja tõlkija, Eesti mõtteloo ja Avatud Eesti raamatu sarja toimetaja Katre Runnel (Ligi) ja bioloogiharidusega loodusainete kooliõpikute toimetaja ja tunnustatud tõlkija Kalle Hein, kes on tõlkinud nii maailmaklassikat, kaasaegseid autoreid kui ka teatritekste peamiselt inglise ja saksa keelest.

Kohaliku kultuurielu edendajatest pälvivad teenetemärgi Lääne-Virumaa kunsti- ja kultuuriaktivist ning eesti keele õpetaja Raivo Riim; Kohtla-Järve ja Jõhvi kultuurielu edendaja Anne Uttendorf; Mustvee kultuurielu rikastaja ja Jõgevamaa kultuurisündmuste korraldaja Laidi Zalekešina; Pallase traditsioonide hoidja ja mitmekülgne kultuuriloolane Ernst (Enn) Lillemets ning Viljandimaa kultuurielu edendaja Anneli Kundla. Meie pärandi talletamise eest saavad teenetemärgi ligi pool sajandit Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogus töötanud Merike Kiipus; Eesti Muuseumiühingu juhatuse liige ja Virumaa muuseumide teadusdirektor ning muuseumikaardi käivitamise eestvedaja Inge Laurik-Teder; Hiiumaa ajaloo ja omakultuuri uurija Helgi Põllo; Eesti Rahvusraamatukogu pikaaegne juht Janne Andresoo; samuti Saaremaa rahvakultuuri hoidja ja arendaja Krista Lember.

Eesti tänab neid, kes üha pingelisemas julgeolekuolukorras on sihikindlalt arendanud meie kaitsevõimet. Kotkaristi teenetemärgi saavad Kaitseväe juhataja kindral Martin Herem ja Kaitseliitu juhtinud kindralmajor Riho Ühtegi. Riigikaitseõpetuse edendajana ja vabatahtlike organisatsioonide arendajana pälvib tunnustuse major Andre Lilleleht, samuti riiklike tseremooniate teenekas korraldaja veebel Andres Lillemägi. Kotkaristi teenetemärgi saab ka arvukatel ohtlikel välismissioonidel osalenud demineerija Andres Pajur, kes praegu on Kaitseväe demineerimiskeskuse ülem. Teenetemärgi saab riigiametnik Kersti Piilma.

Sisejulgeoleku valdkonnas pälvib tunnustuse legendaarne Kärdla patrullpolitseinik, vanemkomissar Lydia Minajeva. Teenetemärgi saavad Keskkriminaalpolitsei büroo juht, politseikolonelleitnant Ivo Päeske ning Politsei- ja Piirivalveameti sisekontrolli büroos töötav politseileitnant Aare Torm, samuti Eesti kodakondsuse tuvastamise kogenud spetsialist Irma Oja ning kriminalistika järjekindel arendaja, politseikolonelleitnant Piia Radik-Tint.

Päästeametnikest pälvivad tunnustuse Jakob Juhanson, 30-aastase staažiga demineerija Ida regioonis ning Kaino Zilmer, kes on edukalt arendanud kriisideks valmistumisel koostööd riigiasutuste ja kohalike omavalitsuste vahel. Teenetemärgi saab ka vabatahtliku pääste edendaja Meelis Välimäe Järvamaalt.

Panuse eest põhiseadusliku korra ja julgeoleku tagamisel pälvivad tunnustuse Kaitsepolitsei töötajad Priidu Aruste ja Janek Õispuu.

Teenetemärkidega tunnustatakse meditsiinivaldkonna töötajaid, kelle igapäevane mure ja hool on seotud meie kõigi tervisega. Eesti Punase Risti teenetemärgi pälvib Tallinna Lastehaigla hematoloogia-onkoloogiaosakonna juhataja Kadri Saks ning üks laste ja noorte vaimse tervise eestkõnelejaid, lastepsühhiaater Anne Kleinberg, samuti Ida-Tallinna Keskhaigla teenekas ämmaemand Ülle Višnevski.

Põhja-Eesti Regionaalhaiglast pälvib teenetemärgi uroloog-vanemarst Ülo Zirel ning teenekas anestesioloog Valdo Toome.

Tartu Ülikooli Kliinikumist pälvivad tunnustuse ortopeediakliiniku kauaaegne juht Aare Märtson ning arst-õppejõud Maris Suurna ja Katrin Kruustük, kes mõlemad on aidanud kuuljaks saada paljudel sügava kuulmislangusega lastel.

Teenetemärgi pälvib aastakümneid Ida-Virumaal kirurgina töötanud Rutti Soomets ja psühhiaater Georgi Belotserkovski, kes on tegutsenud selle nimel, et Ida-Virumaal oleks kättesaadav kvaliteetne psühhiaatriline ravi.

Sotsiaaltöötajatest saab teenetemärgi asenduskodu kasvataja Marina Sepp, samuti Mati Sinisaar, kes on tänavalaste abistaja Peeteli koguduse juures ning lastega perede ja laste õiguste eest seisja, vandeadvokaat Helen-Lumelille Tomberg.

Teenetemärgi pälvib ka Eesti ilmselt pikima järjepideva staažiga apteeker Aime Tolga Kohtla-Järvelt.

Vabatahtlikest vereandjatest saavad Punase Risti teenetemärgi Moonika Lootus, Anu Umbleja, Renato Okspuu, Tanel Mangusson ja Ove Sesmin.

Eesti tänab õpetajaid ja haridustegelasi, kes on pühendunud noorte õpetamisele ja nende maailmapildi avaramaks muutmisele. Teenetemärgi saavad Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja Elma Künnapas ning Luua Metsanduskooli pikaaegne juht Haana Zuba-Reinsalu.

Samuti saavad teenetemärgi Valjala Põhikooli ajalooõpetaja ja koduloo-uurija Ester Vaiksaar, kelle töö on innustuseks paljudele kodukandi ajaloo- ja kultuuripärandi teadmiste omandamisel; kokanduse edendaja ja õpetaja Anne Kersna Kehtna Kutsehariduskeskusest ning Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli pikaaegne juht ja hariduselu edendaja Urve Krause. Teenetemärgi saavad Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa Kolledži direktor ja hariduselu edendaja Ida-Virumaal Mare Roosileht ning Vanalinna Hariduskolleegiumi eestvedaja ja pikaaegne juht Kersti Nigesen.

Eesti tunnustab liitlasi, kes oma tegevusega on panustanud julgeolekualase koostöö edendamisse ning aidanud tõsta kaitsevõimet NATO idatiival.

Teenetemärgi saavad Ameerika Ühendriikide kaitseminister Lloyd J. Austin ja Ühendkuningriigi endine kaitseminister Ben Wallace. Samuti pälvivad teenetemärgi Poola välisluure asejuht Dominik Duda, Ameerika Ühendriikide Küberväejuhatuse ülem kindral Paul Nakasone, Prantsusmaa kaitseväe juhataja kindral Thierry Burkhard ning NATO Strateegilise Kommunikatsiooni Kompetentsikeskuse direktor Jānis Sārts.

Iseseisvuspäeva eel tänab Eesti riik oma sõpru ja eestluse edendajaid välismaal. Teenetemärgid saavad Eesti-Soome majandussuhete edendaja, ABB Finland nõukogu esimees Pekka Tapio Tiitinen, fotograaf ja Baltimaade ajaloo talletaja Claudia Heinermann, kelle näitus tõi Madalmaade avalikkuse ette Eestis, Lätis ja Leedus Nõukogude okupatsiooni ajal toimepandud kuriteod ning pikaaegne Eesti aukonsul Ameerika Ühendriikides Chicagos Eric Harkna.

Eesti tänab kohaliku elu ja vabakonna edendajaid. Teenetemärgi saavad Maailmakoristuse globaalse algatuse president ja võrgustiku juht Heidi Solba, kelle tegevus viis Maailmakoristuspäeva ÜRO tähtpäevade kalendrisse; Eesti sõjaajaloo ja Nõmme mineviku uurija Leho Lõhmus; vabadusvõitluse ja vastupanuliikumise mälestuste hoidja Heiki Magnus.

Samuti saavad teenetemärgi Põltsamaa Kersti Kangrukoja perenaine ja vaibakunstnik ning kohaliku kultuurielu üks eestvedajaid Kersti Pook; Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku ülempreester Aivar Sarapik ning etnoloog, kultuurielu edendaja Setomaal Paul Hagu.

Riigivapi teenetemärgi pälvivad riikluse edendajatena õiguskantsler Ülle Madise ja riigikontrolör Janar Holm. Valgetähe teenetemärgi saavad Riigikohtu kohtunik Tambet Tampuu, kes on pikaajalise kohtunikutöö kõrvalt andnud ka märkimisväärse panuse õigusharidusse; vandeadvokaat ja Tartu Ülikooli pikaaegne õppejõud Carri Ginter ning Harju maakohtu kohtunik Katre Poljakova.

Teenetemärgi saavad töötukassa juhatuse esimees Meelis Paavel, Tallinna Vangla direktor Hannes Liivak, Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse peadirektori asetäitja Katri Raudsepp, küberturvalisuse edendaja Tõnu Tammer, elektroonilise identiteedi edendaja Andrei Kargin, Haapsalu linnapea Urmas Sukles, Keskkonnaagentuuri juhtivsünoptik ja meteoroloogiateaduse populariseerija Taimi Paljak ning pikaaegne riigiametnik ja veterinaaria korraldaja Aavo Lumi.

Teenetemärgi saavad diplomaat ja Eesti riigi alaline esindaja Euroopa Liidu juures Aivo Orav; diplomaat Jaan Reinhold, kes suursaadikuna edendas äridiplomaatiat Araabia Ühendemiraatides; välisministeeriumi juriidiliste ja konsulaarküsimuste asekantsler Erki Kodar, kes aitas välja töötada Venemaa agressiooni vastast õigus- ja sanktsioonipoliitikat.

Eesti tänab ettevõtjaid. Teenetemärgi saavad investor Lars Peter Elam Håkansson, kel oli oluline roll Eesti kapitalituru tekkel ning AS Tallink juhatuse esimees, ettevõtluse ja kultuurielu edendaja Paavo Nõgene.

Samuti saavad teenetemärgi Hiiumaa ettevõtluse edendaja Tiit Randmaa; OÜ Englo asutajad Karin Punning ja Toomas Sõmer; LHV Group asutajaliige ja LHV pensionifondide juht Andres Viisemann; turismiettevõtja, Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu juhatuse esimees Ain Käpp; Tõrva Tarbijate Ühistu, Coop Tõrva juhataja Ilona Osijärv; toiduainetööstusettevõtte Kulinaaria OÜ tegevjuht Andres Heinver; investeerimisplatvormi Funderbeam asutaja ja juht Kaidi Ruusalepp; metallitööstusettevõtete Metec ja Tarmetec juht Toomas Lepp; idusektori ettevõtja Tõnu Runnel.

Vabariigi aastapäeva eel pälvivad tunnustuse sireliaretaja, bioloog Aavo Mägi; Eesti piimatööstuse arengusse oluliselt panustanud põllumajandusühistu SCE E-Piim juhatuse esimees Jaanus Murakas ja põllumajandusfirma Estonia OÜ juhatuse esimees Ain Aasa ning Põlvamaa piimatootja, teraviljakasvataja ja tõumullikate aretaja, Kaska-Luiga talu peremees Avo Kruusla. Teenetemärgi saavad ettevõtja, investor ja Ukraina toetaja, Civitta Eesti nõukogu liige ja üks omanikest Riivo Anton ning ettevõtte UG Investments juhatuse liige Priit Koit, kes on koos kolleegidega toetanud märkimisväärselt Ukraina päästeteenistust.

Teenetemärgi saavad Eesti toidukultuuri ning erialase hariduse edendaja, Estonia Spa Hotels AS peakokk Rudolf Visnapuu; panuse eest raamatupidamise valdkonnas vandeaudiitor Anne Nuut; reisirongi liikluse ja raudteetranspordi arendaja Riho Seppar; Sõrve sääre Laadla kaupluse omanik Jone Koppel ning Kalamaja legendaarse kodutarvetepoe Alma äri omanik Alma Sooäär; ehitusinsener ja Eesti Betooniühingu loomise üks algataja Riho Oras.

Sportlastest saavad riigi teenetemärgi tennisist Anett Kontaveit; kabetaja Heinar Jahu, kelle elutööks on olnud Eesti kabe eestvedamine; profijalgrattur Tanel Kangert; korvpallitreener Üllar Kerde; käsipallitreener Kalmer Musting; võrkpallitreener Merle Keerutaja; kergejõustikutreener Jaan Tiitsaar. Teenetemärgi pälvivad rahvaspordi edendaja Urmo Raiend ja Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi treener Jaanus Getreu.

Iseseisvuspäeva eel tunnustab Eesti ajakirjanikke, kelle sõna, pilt ja loominguline kirg on rikastanud siinset meediapilti. Teenetemärgi saavad ajakirjanikud Silvia Paluoja ja Ester Vilgats, kes on vahendanud lugusid Pärnumaalt; Eesti Rahvusringhäälingu raadiouudiste juht Indrek Kiisler; Postimehe majandusajakirjanik Tõnis Oja ning Delfi Meedia fotograaf Rauno Volmar.

President annab riiklikud teenetemärgid üle 21. veebruaril Eesti Rahva Muuseumis (ERM) ning seda näeb Eesti Rahvusringhäälingu tele-eetris 24. veebruaril.