Soodsama toidukauba leidmine on ostjatele väljakutse

Toidukaupade hinnad on poodides viimasel ajal väga erinevad ning parima hinna leidmine on ostjatele paras väljakutse. Kampaaniahinnaga saab poodides toidukauba kätte pea kaks korda odavamalt.

Luminori peaökonomist Lenno Uusküla sõnul nõuab praegu märkimisväärset tööd, et teada, kus poes midagi odavam on.

"Ma isiklikult olen suutnud osta ühe nädala sees sama kohukest kahekordse hinnavahega. Pole lihtne otsustada, et see on liiga kõrge hind ja ma lähen otsima seda kohukest mõnest teisest poest linna pealt," rääkis ta.

Kui võrrelda omavahel poekettide samade toodete hindu, siis näiteks 680-grammises plastkarbis Onu Eskimo vaarika- ja šokolaadi-koorejäätis maksab Coopis viis, kuid Maximas hoopis seitse eurot.

Kui rääkida igapäevatoodetest, siis Farmi kaheliitrine täispiima pakk on Rimis 60 eurosendi võrra odavam kui Maximas.

"Ühes ketis müüb näiteks Farmi piim väga hästi ning kogused on suured. Teises ketis seevastu on see võib-olla jälle Alma piim, mis müüb hästi. Lähtuvalt sellest, kus tarnija näeb paremat võimalust, siis on tihtilugu ka parem sisseostuhind suudetud kaubelda," selgitas Maxima Eesti müügi- ja turundusosakonna juht Jaanika Terasmaa.

Maximas on praegu kampaania käigus Kalevi kommivabriku šokolaadide Linda, Pireti, Leigri ja Kalevi hinnad kolm eurot. See on pea kaks korda odavama kui kampaaniavälisel ajal.

"Kliendil on kindlam eelistada pakkumises olevaid tooteid, me näeme väga selget trendi, et klient võtab punase hinnasildiga toodet rohkem. Kliendi ootus on saada rohkem allahindlust ja selle nimel me töötame," ütles Terasmaa.

Rimi Eesti ostujuht Marilin Jürisson sõnas, et nende poodides ostetakse kampaaniahinnaga enim just kohvi.

"Kui ma praegu peast ei eksi, siis ligi 70 protsenti kohvist ostetaksegi kampaaniahinnaga ja tavahinnaga pigem mitte. Kuidagi on see praktika nii kujunenud ja see on aastaid nii olnud. See osa, mis kohvist tavahinnaga ostetakse, on väga väike."

Maks ja Mooritsa poolekilone pakk kodust hakkliha maksab Coopis ja Selveris 3.59, kuid Rimis maksab sama toode pea neli eurot. Jürisson rääkis, et ühe toote võrdlemine ei anna aga tarbijale midagi.

"Meil on võib-olla Rimis mingi teine hakkliha, mille hind on soodsam kui mõne konkurendi juures. Igas poeketis on odavamaid tooteid, on neid tooteid, mille hinnad on samad ning on tooteid mille hinnad on kõrgemad," ütles Jürisson.

Terasmaa lisas, et kliendil on praegu väga raske aeg.

"Ka kõik meie konkurendid tahavad kliendile pakkuda võimalikult palju odavamat hinda. Klient peab selles odavas hinnapakkumiste meres leidma endale parim. Ma usun, et see on kliendile ka suur väljakutse."