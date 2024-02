UNICEF: lisaabita surevad Sudaanis tuhanded lapsed nälga

Sudaani sõja tõttu võib sel aastal jääda tõsisesse toidupuudusesse üle 700 000 lapse, ütles ÜRO lasteorganisatsioon UNICEF reedel ja hoiatas, et tuhanded surevad, kui abi oluliselt ei suurendata.

Maailm ei tohi eirata katastroofi, milleni on viinud 10 kuud kestnud sõda, rõhutas UNICEF.

"Viimase 300 päeva tagajärjel kannatab üle 700 000 lapse sel aastal tõenäoliselt kõige surmatoovama alatoitluse all," ütles UNICEF-i pressiesindaja James Elder Genfis ajakirjanikele.

"Me ei saa parema juurdepääsu ja täiendava toetuseta neist rohkem kui 300 000-le abi anda. Kümned tuhanded tõenäoliselt surevad," lisas äsja Sudaanist naasnud Elder.

Eelmise aasta aprillis puhkenud konfliktis Sudaani relvajõudude ülemjuhataja Abdel Fattah al-Burhani ja tema endise asetäitja Mohamed Hamdan Daglo, poolsõjaväliste Kiirtoetusjõudude (RSF) komandöri vahel on surma saanud tuhanded inimesed.

Konflikt on põhjustanud humanitaarkatastroofi, mille tõttu vajab abi ja kaitset üle poole riigi elanikkonnast ehk umbes 25 miljonit inimest.

Lahingud kahjustavad ka veevarustust ja muud kriitilist taristut ning ligi kolm neljandikku konfliktiosariikide tervishoiuasutustest on rivist väljas. Samal ajal levivad kiiresti nakkushaigused nagu koolera, leetrid ja malaaria.

Haiguste ja alatoitluse tõttu sureb Sudaani lääneosas Darfuri piirkonnas asuvas hiiglaslikus Zamzami põgenikelaagris vähemalt üks laps iga kahe tunni kohta, teatas abiorganisatsion Piirideta Arstid sel nädalal.

Ligi kaheka miljonit inimest on sunnitud kodu maha jätma, neist 1,5 miljonit on põgenenud naaberriikidesse.

ÜRO ja tema partnerite sõnul on sel aastal vaja 2,7 miljardit dollarit, et viia abi 14,7 miljonile hädasolijale Sudaanis. Lisaks vajab ÜRO pagulasamet UNHCR veel 1,4 miljardit, et aidata ligi 2,7 miljonit põgenikku ja kohalike kogukondade inimest viies Sudaani naaberriigis.