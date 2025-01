WHO: Sudaani haiglas hukkus droonirünnakus vähemalt 70 inimest

Sudaanis Põhja-Darfuri provintsis hukkus haiglale tehtud droonirünnakus vähemalt 70 inimest, ütles Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) peadirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus pühapäeval.

Ghebreyesusi sõnul tehti rünnak al-Fashiris ainsa toimiva haigla vastu ning selles sai surma 70 ja vigastada 19 inimest, vahendasid dpa ja CNN.

"Haigla oli rünnaku ajal täis ravi saavaid patsiente," kirjutas Ghebreyesus sotsiaalmeedias. "Rünnak toimus ajal, mil piirkonnas on ligipääs tervishoiule niigi tõsiselt piiratud, sest tervishoiuasutusi suletakse intensiivse pommitamise tõttu," lisas ta.

Põhja-Darfuris sattus rünnaku alla ka al-Malhas asuv haigla, kus tuli peatada esmastasandi arstiabi andmine.

Sudaanis on alates 2023. aasta aprillist Sudaani relvajõud (SAF) ja Kiirtoetusjõud (RSF) võimu pärast võidelnud. Selle tagajärjel on surma saanud tuhanded inimesed ja ümber on pidanud asuma enam kui 10 miljonit inimest.

Ghebreyesus ei öelnud, kes rünnaku korraldas.

"Me kutsume jätkuvalt üles lõpetama kõiki rünnakuid Sudaani tervishoiu vastu ja võimaldama kahjustada saanud tervishoiuasutuste kiiret taastamist. Üle kõige vajavad Sudaani inimesed rahu. Parim ravim on rahu," kirjutas Ghebreyesus .