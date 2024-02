Õpilasfirmade laadal Tallinnas osales üle 300 mini- ja õpilasfirma

Korraldajate sõnul üllatavad õpilasfirmad igal aastal oma ideedega. Seekord pakuti omaloomingut mullivannist kuni biolagunevate istutuspottideni. Nõo reaalgümnaasiumi õpilasfirma pakkus aga näiteks kokkupandavat taskulampi.

"Kuna see ei ole tavaline vihikust või õpikust lugemine, siis see on huvitav ja sa saad ise kätega midagi teha," ütles Nõo Reaalgümnaasiumi õpilane Marko.

Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumist oli kohal mitu õpilasfirmat. Üks neist tutvustas tsitaatidega miniklaase.

"Me lasime oma jälgijatel sotsiaalmeedias tsitaadid ise pakkuda, mis neile meeldiks ja siis me lasime neil hääletada. Ja lõpuks me lasime need välja printida," ütles Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi õpilane Katariina.

Teine sama kooli firma nimega Aju pakkus suhteid soojendavat kaardimängu.

"Ma võtan siit kaardi. Mida on elu sulle hiljuti õpetanud- Väga hea küsimus! Mida on elu sulle hiljuti õpetanud Mariliis? Mulle on elu õpetanud, et tuleb õppida ja siis tuleb helgem tulevik," ütles Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi õpilane Tair.

Müügil oli näiteks ka 90-ndatel aastatel populaarne suhkruvatt ning idee hakata uuesti suhkruvatti tegema said Tallinna Lilleküla gümnaasiumi õpilased oma vanematelt.

Seekord kestis õpilasfirmade laat kaks päeva ning firmasid jagus kahte kaubanduskeskusesse.

"Järjest rohkem noored tegelikult tunnevad huvi ja see on ka väga hea, et neil selline ettevõtlik ellusuhtumine on ja nad tahavad ise midagi ära teha," rääkis Junior Achievement Eesti tegevjuht Kersti Loor.

Kokku on tegutseb Eesti 120 koolis üle 500 õpilasfirma.