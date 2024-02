EL astus sammu edasi külmutatud Vene varade tulu kasutamiseks

Selle sammuga loodi seadusandlik viis, mille kaudu Vene varade tulu peaks EL-i eelarve kaudu jõudma Ukrainasse. Nõukogu otsustas, et sellised finantsasutused nagu Euroclear, peavad Vene varade pealt teenitud tulu kõrvale panema, vahendas Politico.

Euroclearis hoitakse ligi 190 miljardi euro ulatuses Vene riigivarasid. Aastas teenitakse seal külmutatud Vene varadelt ligi neli miljardit eurot intressitulusid. EL tahab külmutatud Vene varade tuludega rahastada Ukraina ülesehitamist.

Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba tervitas viimast Nõukogu sammu. Kuleba sõnul on Ukraina lõppeesmärgiks saada Vene varad Ukraina käsutusse, kuna agressor peab maksma.

Läänes on külmutatud 260 miljardi euro väärtuses Vene keskpanga varasid, mille osaline või täielik suunamine Ukrainale on olnud pikka aega arutelu all. EL-is on külmutatud umbes 200 miljardi euro väärtuses Vene varasid.