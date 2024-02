Vene külmutatud varade kasutamise eelnõu vajab juriidilisi täpsustusi

Eelnõu on läbinud esimese lugemise ning enne teist lugemist konsulteeritakse ekspertidega. Teiseks lugemiseks esitatud muudatuste kohta ütles põhiseaduskomisjoni esimees Hendrik Johannes Terras (Eesti 200), et nende hulgas on obstruktsioonilisi.

"Ma ei tahaks neile kõlapinda anda, sest nende eesmärk ei ole eelnõu täiendada, vaid nende eesmärk on saalis aega venitada. Ma nendel pikemalt ei peatuks," ütles Terras.

Kõige rohkem muudatusi esitasid EKRE fraktsiooni liikmed. Ants Frosh ütles eelnõu kohta, et nii poolt- kui ka vastuargumendid vajavad kaalumist.

"Eesti on Euroopa Liidu riikidest ainukene, kellel selline seadus parlamendis arutlusel on. Ja siinkohal kerkib üles küsimus, kas see on turvaline, millised on vastusammud, mida Venemaa võib astuda," rääkis Frosh.

Pipi-Liis Siemann Reformierakonnast loodab, et riigikogu saavutab üksmeele. Samas mõistab ta, et eelnõu võib olla hirmutav.

"Täna meil ei ole väga valikut, me peame tegema kõik endast oleneva ja mitte hirmu tõttu jätma astumata teatud samme," sõnas ta.

Isamaa fraktsiooni liige Helir-Valdor Seeder ütles, et Eestil tuleks leida Euroopas liitlasi, kes algatust toetaksid

"Ideaalis oleks loomulikult see, kui me suudaksime seda Euroopas ühiselt teha Euroopa Liidu õiguse tasemel, aga täna sellist üksmeelt ei ole," ütles ta

Põhiseaduse järgi on omand puutumatu. Keskerakondlase Andrei Korobeiniku sõnul pole praegu veel selge, kuidas lahendada juriidilisi küsimusi.

"Kindlat selgust ei ole, aga Eesti taotlus ongi see, et me tahame siin läbi testida erinevaid variante ja olla teerajaja ka teiste riikide jaoks," ütles Korobeinik.

"See, et need Venemaa oligarhid, inimesed, kes hoiavad oma vara, oma raha turvaliselt Euroopa Liidus, peavad mõistma, et nad peavad saama karistada finantsiliselt selle eest, et nad toetavad sõda," rääkis Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liige Eduard Odinets.

Kui seadus ükskord rakendub, siis saab Venemaa õigusvastastele tegudele kaasa aidanud inimeste ja ettevõtete külmutatud vara kasutada kahju eest, mida Venemaa Ukrainale tekitab.