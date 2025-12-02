Euroopa Keskpank keeldus tagamast Vene külmutatud varade arvel laenu Ukrainale

Ajaleht teatas mitmele ametnikule viidates, et ECB jõudis järeldusele, et Euroopa Komisjoni ettepanek rikuks tema mandaati, märkis Financial Times (FT).

Otsuse tõttu on Euroopa Liidul veel raskem Belgia väärtpaberite depositooriumis Euroclear külmutatud Venemaa keskpanga varade arvelt Ukrainale laenu pakkuda.

Reuters märkis, et ei ole saanud teatele oma allikatest veel kinnitust.

Euroopa Liit püüab saavutada kokkulepet Belgias asuvate Vene varade kasutuselevõtmiseks Ukraina heaks, kuid ei ole siiani suutnud välja töötada juriidiliselt korrektset ning kõigile riikidele vastuvõetavat skeemi.

Kõige tugevamalt on plaanile vastu Belgia.

Vene varade kasutuselevõtt tuleb uuesti arutusele 18.–19. detsembril Euroopa Ülemkogul, kus loodetakse sellekohane otsus vastu võtta.