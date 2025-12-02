X!

Euroopa Keskpank keeldus tagamast Vene külmutatud varade arvel laenu Ukrainale

Välismaa
Euro sümbol Euroopa Keskpanga peahoone fuajees.
Euro sümbol Euroopa Keskpanga peahoone fuajees. Autor/allikas: SCANPIX / AFP / KIRILL KUDRYAVTSEV
Välismaa

Euroopa Keskpank (ECB) keeldus pakkumast lisatagatist Ukrainale Venemaa külmutatud varade arvel antavale 140 miljardi euro suurusele laenule, õõnestades Euroopa Liidu plaani külmutatud Venemaa varade kasutuselevõtmiseks, teatas väljaanne Financial Times teisipäeval.

Ajaleht teatas mitmele ametnikule viidates, et ECB jõudis järeldusele, et Euroopa Komisjoni ettepanek rikuks tema mandaati, märkis Financial Times (FT).

Otsuse tõttu on Euroopa Liidul veel raskem Belgia väärtpaberite depositooriumis Euroclear külmutatud Venemaa keskpanga varade arvelt Ukrainale laenu pakkuda.

Reuters märkis, et ei ole saanud teatele oma allikatest veel kinnitust.

Euroopa Liit püüab saavutada kokkulepet Belgias asuvate Vene varade kasutuselevõtmiseks Ukraina heaks, kuid ei ole siiani suutnud välja töötada juriidiliselt korrektset ning kõigile riikidele vastuvõetavat skeemi.

Kõige tugevamalt on plaanile vastu Belgia.

Vene varade kasutuselevõtt tuleb uuesti arutusele 18.–19. detsembril Euroopa Ülemkogul, kus loodetakse sellekohane otsus vastu võtta.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters

Samal teemal

jõuluootus

eesti laul 2026

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

09:44

Kullamäe: ei suutnud hambad ristis ära kannatada

09:40

Otse kell 12: Tallinna pressikonverentsil Ossinovski, Jašin ja Kase

09:25

Raadiouudised (02.12.2025 09:00:00)

09:21

Andre Hanimägi: õigusabi robotiseerimine seab abivajajate kaitse ohtu

09:18

Otse kell 14: Tallinna volikogu uue koosseisu esimene istung

09:17

Drell: kaitsega läksime täiesti alt

09:10

Kontserdiarvustus | Swans. Musta luige valguses

09:04

Poola leht: rünnakuid Euroopas korraldab otse Putinile alluv GRU eriüksus

09:02

Skulptor Anna Mari Liivrand: Ida-Euroopa on lääneeurooplaste jaoks kaardistamata maa

08:57

Jõesaar: peame neid asju lõpus paremini lahendama

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

01.12

Kaljulaidi sõnul ei ole USA-d mõnitava Jürgen Ligi koht valitsuses

01.12

Eesti korvpallikoondis pidi MM-valikmängus Tšehhi paremust tunnistama Uuendatud

01.12

Venemaal nurjus mandritevahelise raketi katsetus

01.12

Vene varilaevastiku ründamisele pole must-valget õigushinnangut

01.12

Tööplönn ja mahlamüts: vaata selle aasta uusi sõnu sõnaveebist

30.11

Laneman: Ukraina kasutab Pokrovskit hakklihamasinana Vene vägede hävitamiseks

01.12

Tallinna uus võimuliit lubab tõsta toimetulekutoetusi Uuendatud

01.12

Riigikogulaste visiit Uus-Meremaale ja Austraaliasse maksis 50 000 eurot

01.12

Sõja 1377. päev: Trump näeb Florida kõneluste järel rahuleppeks võimalust Uuendatud

01.12

Baltic Workboatsi kriminaalasi vajus osaliselt kokku

ilmateade

loe: sport

09:44

Kullamäe: ei suutnud hambad ristis ära kannatada

09:17

Drell: kaitsega läksime täiesti alt

08:57

Jõesaar: peame neid asju lõpus paremini lahendama

08:35

TÄNA OTSE | Östersundis MK-etapp jätkub naiste tavadistantsiga

loe: kultuur

09:10

Kontserdiarvustus | Swans. Musta luige valguses

09:02

Skulptor Anna Mari Liivrand: Ida-Euroopa on lääneeurooplaste jaoks kaardistamata maa

08:20

Kulka vaidlustas halduskohtu otsuse toetusotsus üle vaadata

08:00

Keelesäuts. Isanaljast suhteämbrini

loe: eeter

09:02

Skulptor Anna Mari Liivrand: Ida-Euroopa on lääneeurooplaste jaoks kaardistamata maa

01.12

ETV-s ja Jupiteris näeb Soome parima sarja tiitliga pärjatud "Konflikti"

01.12

Aarne Saluveer: mu ema oli karm melomaan

01.12

Marju Lauristin: ilma kultuuriajakirjanduseta kultuur ei arene

Raadiouudised

01.12

Päevakaja (01.12.2025 18:00:00)

01.12

Eesti saartalitlusvõime tagavad lähiaastatel Narva põlevkivijaamad

01.12

Ida-Viru kutsehariduskeskus viib erialad üle täielikult eestikeelsele õppele

01.12

Kaitseliit sai kätte reservväelaste fondi toel ostetud luure- ja vaatlusdroonid

01.12

Vene varilaevastiku ründamisele pole selget õigushinnangut

01.12

Raadiouudised (01.12.2025 15:00:00)

01.12

Holmi kvartalisse kerkib mitmekesine elu- ja ärikeskus

01.12

Raadiouudised (01.12.2025 12:00:00)

01.12

Kristiine ristmiku kava selgub kevadel

01.12

Raadiouudised (01.12.2025 09:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo