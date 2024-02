"Impulss": mida tähendab naisele munarakkude külmutamine?

Välismaal populaarne, tuhandeid eurosid maksev munarakkude külmutamise teenus on jõudnud ka Eesti naisteni, kel unistus lapsesaamisest on jäänud ühel või teisel põhjusel hilisemasse vanusesse. ETV saade "Impulss" räägib kahe naise loo.

Mõneti on saates sõna saavate 35-aastase Bianca ja 38-aastase Katrini lood sarnased. Neil kummalgi pole veel lapsi ja nad mõlemad on pikalt välismaal elanud kõrgelt haritud naised, kes külmutasid enda munarakud möödunud aastal.

Üle kümne aasta Londonis proviisorina töötanud Bianca tahtis protseduuri ära teha enne 35. eluaastat. Tema sõnul on vanus oluline, sest teatavasti hakkab naiste munarakkude arv ja kvaliteet just pärast 35. eluaastat vähenema. Ta lisas, et Londonis on munarakkude külmutamine nii tavaline, et sõbrannad ei aruta omavahel, kas külmutada, vaid kus ja millal.

"Kõik kuidagi hästi avalikult sellest rääkisid ja arutasid omavahel, kus seda teha ja kuidas selleks valmistuda. Et mõned töökohad, isegi suuremad firmad maksavad selle kinni Londonis, kuna nad ei taha, et naistöötaja varem lahkuks," rääkis Bianca.

"Impulsi" loo teine peategelane Katrin, kes töötab välismaal teadlasena, jõudis munarakkude külmutamiseni alles 37-aastaselt. Protseduuri alguses kontrollitakse vereanalüüsiga naise munasarjade reservi ehk tehakse kindlaks Anti-Müller hormooni tase. Katrinit tabas toona arsti öeldu nagu välk selgest taevast.

"Et teie munasarjad on nagu 45-aastasel naisel, te peaksite otsekohe munarakkude külmutamise peale mõtlema, aga võib juba liiga hilja olla," meenutas Katrin.

Naise sõnul oli see teade talle emotsionaalselt hästi raske, kuna valitses segadus, kas tal üldse mingit lootust enam on. "Ja siis samal ajal ma kohe hakkasin süstima ravimeid. Siis oli ka näha, et ma ei reageerinud ravimitele, et mul läks see stimulatsioon oluliselt kauem, kui peaks minema. Kokkuvõttes saadi üks normaalne munarakk," rääkis Katrin.

Külmutamiseks peavad naised sarnaselt kunstliku viljastamise protseduurile munasarjade stimulatsiooniks süstima mitu korda päevas hormoonravimeid, et kutsuda esile paljude munarakkude üheaegne küpsemine.

"Näiteks, kui me saame kätte 14 munarakku, siis mõnikord ainult kümme on sobilikud. See on väga raske töö," rääkis viljatusravikliiniku Next Fertility Nordic laborijuhataja Samantha Wake, kes ka ise on lasknud oma munarakud külmutada.

Külmutamine ei anna garantiid, et igast tallele pandud munarakust tuleb laps - näiteks alla 35-aastaste naiste puhul on eeldus, et 15 munaraku külmutamine tagab 80-protsendise tõenäosusega ühe elussünni. Lisaks on tegemist teenusega, millel on krõbe hind. Eestis algab munarakkude külmutamine 1500 eurost ja sinna lisanduvad tasud konsultatsioonidele, ravimitele ning hoiustamisele. Tervisekassa maksab protseduuri kinni vaid naistele, kel on selleks meditsiinile näidustus, nagu näiteks vähi tõttu algav keemiaravi.

Katrin ja Bianca jagasid "Impulsiga" enda lugu, et tõsta noorte naiste seas teadlikkust, sest tegelik elu pole nii roosiline nagu Hollywoodi staaride uudiste põhjal tundub, justkui kõik võiksid kergelt 40-ndates ja isegi 50-ndates lapsi sünnitada. Nende soovitus on, et alla 35-aastased naised kontrolliksid enda munasarjade reservi ja otsustaksid selle põhjal, kas tasub ette võtta munarakkude külmutamise kadalipp enne, kui on hilja.

Mis on naiste edasised plaanid, saab vaadata juuresolevast videoloost.