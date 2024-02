Belgia keskpanga juht: rohepööre ei tee meid rikkamaks

Belgia keskpanga juht Pierre Wunsch ütles Euroopa Parlamendi saadikutele, et roheline üleminek majanduses tähendab vähem jõukust ning sellist tuleb avalikkusele ausalt rääkida. Vastasel juhul tuleb poliitikutel seista silmitsi avalikkuse pahameelega.

"Üleminek ei tee meid kollektiivselt jõukamaks. Me peaksime olema siiramad. Ärge püüdke panna inimesi uskuma, et rohepööre loob positiivseid võimalusi, mis suudaks kasvatada sisemajanduse koguprodukti (SKP) ja looks miljoneid hästi tasustatud töökohti," ütles Wunsch Brüsselis.

Mõned Euroopa poliitilised erakonnad on positsioneerinud ennast rohepöörde vastastena Euroopa Parlamendi juunikuiste valimiste eel, kirjutab Politico. Nende erakondade arvates võivad nad saada kasu ettevõtete kasvavast skeptitsismist keskkonnakaitse suhtes olukorras, kus paljudel sektoritel on raske konkureerida Hiina ja USA ettevõtetega.

Wunsch ütles, et enamus eurooplasi on hästi teadlik vajadusest tegutseda kliimamuutuste vastu, kuid on oluline öelda neile tõtt. Roheline üleminek pole midagi muud kui negatiivne pakkumusšokk, mille hind sarnaneb 1970. aastate energiašokiga, mida põhjustas toona nafta hinna järsk tõus, ütles Belgia keskpanga juht.

Süsinikuheitmete maksustamine ja roheliste energiaallikate hind muudab energia hindu Euroopas viis kuni kaheksa korda kallimaks kui USA-s, lisas ta.

Võimulolijad ei peaks enam probleemi eirama, ning nende ülesandeks on seletada, kellel tuleb kinni maksta need kõrgemad kulud, ütles Wunsch.

"Ilma usaldusväärsuseta viivad esimesed tekkivate probleemide märgid avalikkuse viha ja protestini," ütles ta.

Selmet otsida probleemi lahendamiseks rohkem raha, peaksid nad vähendama regulatsioonide koormat, ütles Belgia keskpanga juht.

"Hiiglaslikus koguses raha kulutamine kõigest probleemide tagajärgede leevendamiseks pole imeravim," lisas Wunsch.