USA jagab Eestiga ligi 500 000 dollarit kriminaaltulu Ukraina ülesehitamiseks

USA justiitsministeerium jagab konfiskeeritud kriminaaltulu Eestiga riigiprokuratuuri ning maksu- ja tolliameti koostöö eest rahvusvahelise sanktsioonikuriteo lahendamisel.

Jagatud summat kasutab Eesti kokkuleppe järgi selleks, et aidata üles ehitada Venemaa agressioonisõjas tugevalt kahjustada saanud Ukraina elektrivõrku. Tugi Ukraina elektrivõrgu taastamiseks hakkab käima läbi Eesti rahvusvahelise arengukoostöö keskuse (ESTEV).

2023. aasta märtsis konfiskeeris USA justiitsministeerium 484 969 dollarit kriminaaltulu salakaubaveoga seotud juhtumis, kus üritati Venemaale müüa lihvimispinki (jig grinder), mis on ilma vastava litsentsita keelatud, kuna seda kasutatakse tuumarelva leviku ja kaitseprogrammides. Uurimise tulemusel lihvimispink Venemaale ei jõudnud.

Lisaks konfiskeerimisele esitasid USA võimud Eesti riigiprokuratuuri ning maksu- ja tolliameti toetusel süüdistuse mitmele salakaubaveovõrgustikku kuulunud inimesele ja ettevõttele. Kuritegu avastati USA-s, kuid sellega oli seotud Eestis registreeritud ettevõte. Eesti andis selles kuriteos süüdistatava Eestis elanud Ukraina kodaniku USA-le välja 2023. aasta jaanuaris.

"Piiriülese kuritegevuse tõkestamine on olnud ja on tulevikus veelgi kasvav prioriteet. Sanktsioonikuritegude tõhus menetlemine on sellest väga oluline osa. Täna sõlmitud leping annab minu hinnangul täiendava motivatsiooni sanktsioonide rikkumistega veel rohkem tegeleda. Põhjus on väga lihtne, siin pole eesmärgiks ainult kuritegude avastamine, menetlemine ja õigluse tagamine, vaid ebaseadusliku tulu suunamine ohvrile ehk Ukrainale. Loodan, et sellest saab tulevikus sanktsioonikuritegude puhul uus normaalsus ka teistes riikides," lausus justiitsministeeriumi kantsler Tõnis Saar.

"Tänane kokkulepe demonstreerib USA ja meie Eesti partnerite vankumatut otsust katkestada president Putini juurdepääs lääne tehnoloogiatele, millele ta Ukraina-vastase ebaseadusliku sõja pidamisel tugineb," ütles üleandmislepingule Ameerika Ühendriikide nimel alla kirjutanud asejustiitsminister Lisa Monaco.