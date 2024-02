Kumu tähistab nädalavahetusel 18. sünnipäeva

Kuigi aastad pole vennad, siis vähemalt eelmine aasta üllatas Kumu kunstimuuseumi eestvedajaid mitme positiivse uudisega. Külastajaid oli kokku 160 000, kellest üle 90 000 käis vaatamas ühtsama näitust. See on ka suurim hulk külastajaid, mis ühel näitusel on Kumus seni olnud.

"Meil oli väga suure külastajaskonnaga edukas Teamlabi näitus. Aga millest on väga hea meel, et me saime ka kahe täiesti enda produtseeritud Eesti kunsti näitusega valdkondlikud tunnustused. Me olime muuseumirott ehk parim muuseumite aastanäitus, aga ka kultuurkapitali aastapreemia," lausus Kumu juht Kadi Polli.

Sel nädalavahetusel on jälle, mida tähistada – Kumu saab 18 ja sel puhul toimub ka väike ekskursioonide festival. Tehakse ringkäike, toimuvad vestlusringid ja töötoad. Aga mida sünnipäevalapsele soovida?

"Häid mõtteid ennekõike, selliseid kastist välja, et minusugused jõuaksid rohkem siia. Kumu on kindlasti tasemel," ütles Kumu külastaja Raido.

"Eestis on see nüüd hästi, et näitused pakuvad ka muud, mitte et ainult käia ringi ja vaadata maale ja graafikat ja pilte ja kujusid. Siin on ka tegevust kõikidele. Et paremini veel õppida tundma eesti kunsti ja muu tegevuse kaudu, mitte ainult vaatamise kaudu," rääkis Margit.