Tartus mälestasid inimesed Navalnõid

Üritus toimus spontaanselt ning stalinismiohvite memoriaalile Rukkilill viidi pärgi ja pandi küünlaid.

"Kõik tulid spontaanselt. Sõbrad küsisid, kus me saame kohtuda ja me lihtsalt otsustasime, et me koguneme koos täna siin, selle mälestusmärgi juures. Ma arvan, et see on kõige sobivam koht Tartus, sest see on kommunismiohvrite mälestusmärk," rääkis aktsiooni organisaator Polina Oskolskaja.

Venemaa opositsiooni üks tuntumaid tegelasi Aleksei Navalnõi suri reedel ühes Arktika koloonias.