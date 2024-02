Ametivõimud ei ole andnud Aleksei Navalnõi surnukeha sugulastele üle

Navalnõi pressiesindaja Kira Jarmõš teatas sotsiaalmeedias, et surnukuuri töötajad ei vastanud küsimusele, kus surnukeha hoitakse.

Kremli teatel jätkub Aleksei Navalnõi surma asjaolude uurimine. Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov mõistis hukka avaldused Kremli vastutusest.

Aleksei Navalnõi lesk Julija Navalnaja lubas jätkata oma abikaasa tööd, kutsudes inimesi vastu seisma Kremli režiimile. Navalnaja kinnitas pöördumises, et abikaasa surma põhjus ja läbiviijad tulevad avalikuks.

"Kusagil koloonias Kaug-Põhjas, põhjapolaarjoonest kaugemalgi, igaveses talves tappis Putin mitte ainult ühe mehe, Aleksei Navalnõi. Teda surmates tahtis Putin tappa meie lootuse, vabaduse, tuleviku ning hävitada ja nullida parima tõestuse, et Venemaa saab olla erinev. Et me oleme tugevad, julged, et me usume ja võitleme ning tahame elada erinevalt," rääkis Navalnaja.