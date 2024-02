USA: huthid ründasid omaenda riiki humanitaarabi toonud laeva

Üks rakettides plahvatas laeva Sea Champion lähedal, põhjustades sellele väikest kahju, kuid laev jätkas oma reisi Jeemeni lõunapoolsesse Adeni sadamalinna, teatas Centcom sotsiaalvõrgustikus X (varem Twitter) postitatud pressiteates. Ühtlasi süüdistas USA huthi mässulisi selles, et nood süvendasid humanitaarkriisi omaenda riigis.

"Huthide agressioon piirkonnas on süvendanud niigi akuutset häda konfliktidest räsitud Jeemenis, mis jääb üheks suurimaks humanitaarkriisiks maailmas, kus peaaegu 80 protsenti elanikkonnast vajab humanitaarabi," seisis Centcomi pressiteates.

Huthi mässuliste sagedased rünnakud Punasel merel on sundinud kaubalaevu liikuma Aasiast Euroopasse mööda Aafrika lõuna- ja läänerannikut. Kuigi huthid väidavad, et rünnakud kaubalaevadele on vastuseks Iisraeli kampaaniale Gazas, tõi Centcom välja, et laev Sea Champion on viimase viie aasta jooksul tarninud Jeemenisse humanitaarbai 11 korral.

Rünnakud kaubalaevadele on jätkunud vaatamata USA ja Ühendkuningriigi õhulöökidele huthide sihtmärkide pihta Jeemenis. Alles nädalavahetusel pidi ühe kaubalaeva meeskond laevalt põgenema huthide raketitabamuse tõttu.