Poola välisministeerium kritiseeris põllumeeste Putini-meelseid plakateid

Poola välisministeerium mõistis kolmapäeval hukka protestivate põllumeeste Putini-meelsed ja Ukraina-vastased plakatid, öeldes, et see on ilmselt Venemaa mõju.

Lõuna-Poolas Gorzyczkis tulid Ukraina odavate põllumajandustoodete impordi vastu protestivad põllumehed teisipäeval välja plakatiga "Putin, löö Ukrainas, Brüsselis ja meie valitsuses kord majja".

Plakati pilti levitati sotsiaalmeedias, mis tõi kaasa ukrainlaste vihase reaktsiooni.

"Me usume, et see on äärmuslike ja vastutustundetute rühmade katse põllumeeste protestiliikumine üle võtta, võimalik et Vene agentide mõjul," teatas ministeerium avalduses.

Ministeerium nõuab, et protesti korraldajad tuvastaksid aktsiooni algatajad ja kõrvaldaksid need oma liikumisest.

Poola politsei teatel alustati juurdlust fašistliku või totalitaarse režiimi propageerimise ja vaenu õhutamise asjus.

Poola suhted Ukrainaga on põllumeeste piiriblokaadide tõttu halvenenud. Mõne nädala eest õnnestus Varssavil maha rahustada veokijuhid, kes olid kaks kuud protestides piiri tõkestanud.

Teisipäeval kiskusid protestivad põllumehed Medyka piiripunktis kaks kaubavagunit lahti ja valasid Saksamaale teel olnud teravilja rööbastele.

Ukraina taristuminister Oleksandr Kubrakov nimetas seda poliitiliseks provokatsiooniks eesmärgiga riigid omavahel tülli ajada.