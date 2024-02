Harvard mõistis hukka antisemiitlikku plakatit levitanud tudengite tegevuse

Hiljuti hakkas ülikoolilinnakus ringlema antisemiitlik plakat. Selle riputasid sotsiaalmeediasse üles Harvardi kolm tudengiorganisatsiooni.

Plakatil üritasid aktivistid ühendada mustanahaliste inimeste ajalugu Palestiina "vabastusliikumisega". Plakatil oli ka karikatuur, millel kujutati kätt, mille peale oli joonistatud Taaveti täht ja dollarimärk. See käsi hoidis siis silmust legendaarse poksija ja aktivisti Muhammad Ali ning Egiptuse endise presidendi Gamal Abdel Nasseri kaela ümber, vahendas The Wall Street Journal.

Harvardi ajutine juht mõistis selle tegevuse hukka ja ütles, et inimeste identiteedi alusel alandava piltide jagamine on täpselt vastupidine tegevus, mida praegune hetk ülikoolilt ja selle liikmetelt nõuab.

"Ülikool vaatab olukorra üle, et paremini mõista, kes vastutab selle eest ning millised edasised sammud on õigustatud," ütles Garber.

Aktivistid palusid pärast vabandust, kuna hakkasid saama sotsiaalmeedias kriitikat. Nad tunnistasid, et tegid vea ja ütlesid, et karikatuur pärineb 1960. aastatel tegutsenud aktivistide organisatsioonilt.

Uus antisemitismi skandaal tuleb Harvardi jaoks raskel ajal. Konservatiivsed kriitikud leiavad, et ülikool propageerib antisemitismi DEI ( mitmekesisus, võrdsus ja kaasatus) programmide. Ka paljud liberaalsed vaatlejad leiavad, et DEI on oma olemuselt rassistlik ning selle toetajad kasutavad seda programmi isikuvabaduste piiramiseks.

Hiljuti jäi ülikool ilma veel rektorist, kuna Claudine Gay ei suutnud esindajatekoja komisjoni istungil vastata, kas üleskutsed juutide genotsiidiks rikuvad Harvardi kodukorda. Samuti sai Claudine Gay mitu plagiaadisüüdistust.