USA sunnib Euroopa ettevõtteid loobuma DEI-poliitikast

USA presidendi Donald Trumpi administratsioon on saatnud Euroopa Liidu suurettevõtetele kirja, milles soovitab neil loobuda mitmekesisust, võrdsust ja kaasamist (i.k. diversity, equity, and inclusion, lühendatult DEI) edendavatest programmidest. Sellega laiendab Trump oma ideoloogia levitamist ka välismaale, tõdes väljaanne Financial Times.

Kirjas, mille on edastanud USA saatkond Pariisis ja ka mitme teise EL-i riigi pealinnas töötavad Ameerika Ühendriikide esindused, öeldakse kolme asjaga kursis oleva inimese sõnul, et president Trumpi täitevkorraldust kohaldatakse ka väljaspool USA-d asuvatele ettevõtetele, kui need on Ameerika valitsuse tarnijad või teenusepakkujad, märkis Financial Times (FT).

"Anname teile teada, et president Trumpi allkirjastatud täitevkorraldus nr 14173 ebaseadusliku diskrimineerimise lõpetamise ja teenetepõhiste võimaluste taastamise kohta kehtib kõigi USA valitsuse tarnijate ja teenusepakkujate suhtes, olenemata nende kodakondsusest ja riigist, kus nad tegutsevad," seisab kirjas mida vahendas uudisteagentuuri Reuters teatel Prantsuse ajaleht Le Figaro oma veebisaidil.

"Oleksime tänulikud, kui täidaksite ja allkirjastaksite dokumendi inglise keeles viie päeva jooksul ning tagastaksite selle meile e-posti teel. Kui te ei nõustu sellele dokumendile alla kirjutama, oleksime tänulikud, kui esitaksite üksikasjalikud põhjendused, mille edastame meie õigusteenistustele," lisati kirjas.

Saatkonnad edastasid firmadele ka küsimustiku, milles kohustasid ettevõtteid oma vastavust nõuetele tõendama. Financial Timesi nähtud dokument kannab pealkirja "Sertifikaat kohaldatava föderaalse diskrimineerimisvastase seaduse järgimise kohta".

Dokumendi kohaselt peavad USA riigi töövõtjad kinnitama, et nad ei käita ühtegi DEI-d propageerivat programmi, mis rikub USA diskrimineerimisvastaseid seadusi, ja nõustuma, et selline sertifikaat on valitsuse makseotsuse seisukohast oluline ja seetõttu kehtib valenõuete seadus.

Kirja saatsid välja ka USA saatkonnad EL-i idapoolsetes liikmesriikides ja Belgias, ütlesid FT anonüümsust palunud allikad.

Dokumendid näivad andvat märku, et Trumpi administratsioon laiendab DEI-vastast kampaaniat välismaistele ettevõtetele pärast seda, kui on alustanud USA meediakontsernide, nagu Disney, survestamist samal teemal.

Üks Pariisi tähtis pankur ütles FT-le, et ta oli kirjast šokeeritud. "See on hull... aga nüüd on kõik võimalik. Nüüd valitseb tugevaima reegel."

"Ameerika sekkumine Prantsuse ettevõtete kaasamispoliitikasse – näiteks ähvardused põhjendamatute tariifidega – on vastuvõetamatu," ütles Prantsuse väliskaubandusministeerium oma avalduses. "Prantsusmaa ja Euroopa kaitsevad oma ettevõtteid, tarbijaid ja ka väärtusi," lisati samas.

Kirja olemasolust teatas esmakordselt Prantsuse majandusleht Les Échos.

Trumpi eksterritoriaalne samm ei pruugi esialgsete juriidiliste hinnangute kohaselt olla jõustatav, mistõttu on mõned ettevõttejuhid ja nende nõustajad otsustanud praegu mitte vastata, ütlesid kaks inimest FT-le.

USA valitsuse uus surveavaldus tuleb keset juba niigi kasvanud pingeid Trumpi administratsiooni ja Euroopa vahel seoses Washingtoni majandus- ja julgeolekupoliitikaga, milles Ameerika triivib eemale oma traditsioonilistest liitlastest, eriti seoses kaubanduse ja Venemaa täiemahulise sissetungiga Ukrainasse.

Trump kehtestas sel nädalal täiendava 25-protsendilise tollimaksu autosektori impordile USA-sse ning tõstis tollitariife Euroopa terase ja alumiiniumi impordile. EL töötab vastuseks vastastikuste tollimaksude kallale, kuid pole veel otsustanud, millised tooted maksu alla läheks.

Trumpi administratsiooni juhtliikmete negatiivne suhtumine Euroopasse tuli sel nädalal teravalt esile, kui Ameerika meediasse jõudsid koos USA rünnakuplaanide avalikustamisega Jeemenile ka kabinetiliikmete vestlused Euroopa teemadel. "Ma lihtsalt vihkan Euroopa uuesti päästmist," kirjutas asepresident JD Vance Signali vestlusgrupis. "See on HALETSUSVÄÄRNE," vastas kaitseminister Pete Hegseth.

Prantsusmaa ei ole traditsiooniliselt olnud koht, kus DEI programmid oleks juurdunud rassiliste ja etniliste andmete kogumise seaduslike piirangute tõttu, märkis FT. Tööandjatel ei ole lubatud võtta töölevõtmise või edutamise otsuste tegemisel arvesse inimeste päritolu.

Prantsuse ettevõtted, mis võivad USA nõudmistele kokku puutuda, hõlmavad lennundus- ja kaitsekontserne, konsultatsiooniteenuse pakkujaid ja infrastruktuuriettevõtteid. FT ei suutnud kohe kindlaks teha, millised ettevõtted on kirja saanud.

Les Échose sõnul lõppes kiri järgmiselt: "Kui te ei nõustu sellele dokumendile alla kirjutama, oleksime tänulikud, kui annaksite meile üksikasjalikud põhjused, mille me edastame oma õigusosakonnale."