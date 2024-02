Rootsi Tesla streik laienes laadimisjaamadesse

Sidetöötajate ametiühing Seko teatas, et peatab Tesla laadimisjaamade paigaldustööd ja hooldamise, samuti planeerimistööd ja laadimisjaamade võrgustiku laiendamise. Tööseisak peaks algama 4. märtsil.

Tesla-vastane streigilaine sai alguse 27. oktoobril, kui umbes 130 mehaanikut ametiühingust IF Metall seiskasid töö kümnes Tesla töökojas seitsmes linnas.

Nüüdseks on see kasvanud üle ulatuslikuks konfliktiks USA autotootja ja kümnekonna ametiühingu vahel, kes nõuavad Rootsi töömudeli järgimist. Streigiga on liitunud ka sadamatöötajad, samuti on see levinud teistesse Põhjamaadesse.

Rootsis katavad tööturumudeli aluseks olevad kollektiivlepingud ligi 90 protsenti kõigist riigi töötajatest ning tagavad standardpalga ja -töötingimused.

Paljud Tesla töötajad Rootsis on ametiühingu liikmed, kuid sellest hoolimata ei saa nad tööstusharu üldlepingu hüvedest osa.

Tesla asutaja ja juht Elon Musk on lükanud järjekindlalt tagasi nõuded lubada firma 127 000 töötajal maailmas ametiühingutesse koonduda.

Varem sel nädalal kirjutas ajaleht DN, et IF Metallil on raskusi mehaanikute veenmisega tööseisakust osa võtma, ametlike andmete kohaselt on töö tegelikult peatanud vaid kolmandik umbes 130 mehaanikust.

IF Metall teatas läinud nädalal, et lubab ajutist erandit streigist, et hooldada vanemaid Tesla mudeleid.