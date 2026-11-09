X!

Uus pakendiseadus pälvib tootjatelt nii kiitust kui ka kriitikat

Eesti
Pakendikogumiskoht Viimsis
Pakendikogumiskoht Viimsis Autor/allikas: Alar Mik
Eesti

Pakendiseaduse eelnõu uue versiooni järgi plaanib riik järgmisel aastal loobuda pakendiaktsiisist, sest see maks on oma aja ära elanud. Eesti Põllumajandus-kaubanduskoda toetab pakendiaktsiisi kaotamise mõtet, ent kritiseerib suurenevat koormust pakendi koostiosadest aru andmisel.

1997. aastast on Eestis kehtinud pakendiaktsiis. Tegemist ei ole automaatse maksuga, mis rakendub iga müüdud pakendi pealt. Senini on aktsiisi maksnud ettevõtted, kes on turule toonud pakendatud kaupa, kuid pole seejuures piisavalt pakendijäätmeid kogunud ja ringlusesse võtnud. Töös oleva pakendiseaduse eelnõu uue versiooni järgi on riigil soov aga seesugune aktsiis järgmise aasta esimesest juulist kaotada.

Viimastel aastatel on riik pakendiaktsiisist teeninud keskmiselt tulu umbes 300 000 eurot aastas. Aktsiisi tulu on taristuminister Kuldar Leisi sõnul aastate jooksul oluliselt vähenenud.

"Kuna aeg on edasi läinud ja täidetakse neid ringlusse antavaid sihtnorme ja teistpidi on jäänud ainult väiksemad ettevõtted, kes peavad maksma või kes on maksnud, siis ei ole mõtet enam sellisel kujul pakendiaktsiisi koguda," rääkis Leis.

Pakendiaktsiisi kaotamine ei vabasta aga ettevõtteid tulevikus pakendijäätmete kogumisest ja ringlusesse võtmisest. See kohustus tuleneb ka jäätmereformist.

"Plaan on üle võtta Euroopa Liidu pakendimäärus ja seal see suurem eesmärk on see, et igasugust jäätmeteket vähendada just pakendi osas ja võtta rohkem just pakendeid ringlusesse," ütles Leis.

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda toetab pakendiaktsiisi kaotamise mõtet, sest nii vähenevad selles vallas ka tootjatele mitmed kohustused. Rahul on koda ka eelnõu punktiga, mille järgi ei pea tulevikus pakendiaruandeid esitama ettevõtted, kes lasevad Eesti turule alla 100 tonni pakendeid aastas. Seni oli auditikohustuse lävend olnud 20 tonni, ütles koja toiduvaldkonna juht Meeli Lindsaar.

"See kohustus jääb, aga ta jääb nendele ettevõtjatele, kellel tõesti see pakendiringluse maht on oluliselt suurem ja see kaal kogu ringluses kindlasti suurem," lausus Lindsaar.

Mis aga kaubanduskojale Euroopa Liidu pakendimääruses muret teeb on see, et näiteks peab senisest detailsemalt aru andma, milliseid ja missuguste koostisosadega pakendeid turul kasutatakse, tõi Lindsaar välja.

"Siin me ei tee vahet ainult selles, kas see pakend on papist, plastist või metallist, vaid kõikides nendes gruppides peab olema väga täpne, et millisest materjalist, millise koostisega on näiteks see plastpakend tehtud. Aga seda nüüd kindlalt hinnata ja kogu aeg teada, et ta on täpselt ühesugune, ei saa. Samas tööstus peab väga täpselt deklareerima kogu seda pakendit, mis talle sisse tuleb ja missuguses pakendis see toode n-ö edasi läheb," selgitas Lindsaar.

Lindsaar lisas, et pakendite ringlusse võtu seisukohast on mõte arusaadav, aga tööstusele ja tootjale, kes pakendit kasutab, on tegemist suure lisakoormusega.

Leis ütles, et koostöö ettevõtlusorganisatsioonidega on pidev ja eelnõu praegune sisu võib veel täpsustuda.

"Laiem soov on ikkagi see, et kogu aeg anda suunda, et me pakendeid võimalikult vähe raiskaks ja saaks rohkem ringlusesse võtta," märkis minister.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

Samal teemal

isiklikud lood

uus hooaeg

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

07:10

Nvidia uurib tegevjuhi salajase suhte taustal kerkinud julgeolekukahtlusi

06:58

Uus pakendiseadus pälvib tootjatelt nii kiitust kui ka kriitikat

06:22

Rubio: Ukraina sõja järgse julgeolekutaristu osas on tehtud edusamme

05:48

Ukraina ründas Kiriši naftatöötlemistehast

08.11

Tatrik tähistas isadepäeva võrkpallisaalis: tahan lastega kaasas käia

08.11

Pruuli: Paide Linnameeskonna klubile tõid esimese meistritiitli naised

08.11

Egiptuses hukkus rongiõnnetuses seitse ja sai viga 112 inimest

08.11

ETV spordisaade, 8. november

08.11

Sõja 1719. päev:Ukraina ründas strateegilise tähtsusega silda Venemaa Rostovi oblastis Uuendatud

08.11

Esmaspäev tuleb pilvine ja vihmane

ringhääling 100

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

08.11

Sõja 1719. päev:Ukraina ründas strateegilise tähtsusega silda Venemaa Rostovi oblastis Uuendatud

08.11

Poola on Krakówi massitulistamise järel šokis

08.11

Vahevalimiste kaotusest toibuvad USA vabariiklased kaaluvad, mida Trumpiga teha

07.11

Polaarpööris hakkas nõrgenema ootamatult vara

08.11

Suri teenekas ehitusinsener ja publitsist Tiit Masso

08.11

Riigikontroll: Eesti inimeste omaosalus tervishoiukuludes ületab Euroopa keskmist

08.11

Poola tulistaja tappis enne masstulistamist ka oma vanemad ja õe

07.11

Fitness-sportlane: kolm aastat tagasi olin ülekaaluline alkoholisõltlane

07.11

Krakowis suri tulistamise järel kuus inimest

08.11

TI pioneer: avatud koodiga tehisaru annab relva miljardite inimeste kätte

ilmateade

SPORT

08.11

Tatrik tähistas isadepäeva võrkpallisaalis: tahan lastega kaasas käia

08.11

Pruuli: Paide Linnameeskonna klubile tõid esimese meistritiitli naised

08.11

ETV spordisaade, 8. november

08.11

Sao Paulos võidutses Norris, Mercedes kindlustas tootjate tiitli

loe: kultuur

08.11

Tänavune PÖFF on juba uue kunstilise juhi Triinu Trambergi näoga

08.11

Galerii: Uue Kunsti Muuseumis avati dramaatiline näitus "Kaotatud saared"

08.11

Pildid: Hobusepea galeriis avati näitus "Algaja õnn"

08.11

Tõnu Karjatse PÖFF-i soovitused: "Gradiva", "Punker" ja filmiklassika

loe: eeter

08.11

Raul Ojamaa: tähelepanu keskpunkti astumine on mu jaoks huvitav väljakutse

08.11

Marko Matvere: iga vanem soovib, et lapsel läheks paremini kui tal endal

08.11

Kaitseliitu astunud Mait Malmsten: tundsin, et saan kuidagi kasulik olla

08.11

Aune Past: pika abielu saladus on see, et mõlemal on väga palju saladusi

Raadiouudised

08.11

Täna on isadepäev. Eestis on üle 300 tuhande isa

08.11

Päevakaja (08.11.2026 18:00:00)

08.11

Euroopa tippgrantide sõel tiheneb, Eesti kaalub teadlastele lisatuge

07.11

Päevakaja (07.11.2026 18:00:00)

07.11

Trump pani Valge Maja uueks personaliülemaks karmikäelise Stephen Milleri

07.11

Haapsalu peatänav laguneb ning linn ja ehitaja vaidlevad, kes selle ära remontima peab

07.11

Tuumjaama planeeringus liigutakse edasi kolme asukohaga 

07.11

Tervishoiukulude omaosalus on Eestis võrreldes Euroopa keskmisega liiga suur

06.11

Eesti Energia suurkoondamine hoogustab elanike lahkumist Ida-Virumalt

06.11

Päevakaja (06.11.2026 18:00:00)

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo