Briti valitsus tahab pakkuda pea olematu omafinantseeringuga kodulaenuskeemi

Briti rahandusminister Jeremy Hunt kavatseb avalikustada lähinädalatel skeemi, mille järgi tuleks oma esimese kodu ostjatel teha sissemakse, mille suurus on ainult üks protsent kinnisvara ostuhinnast. Et pangad nõustuks sellise skeemi alusel laenu andma, käendaks seda riik.

Esimese vihje, et Konservatiivide juhitud Briti valitsus kavatseb avalikustada uue plaani inimeste kinnisvararedelile jõudmise lihtsustamiseks, saabus peaminister Rishi Sunaki hiljutises The Timesi artiklis.

"Saan aru inimeste ärritusest, et [koduomanikuks saamise] unistus tundub liiga paljudele olevat liiga kauge, eriti noorele põlvkonnale," kirjutas peaminister.

Kuigi valitsuse ametnikud hoiatasid, et lõplikku otsust pole veel langetatud, ütlesid nad, et rahandusministeeriumi toetatud kodulaenuskeem avalikustatakse tõenäoliselt 6. märtsil riigi kevadise eelarve tutvustamise käigus, kirjutab Financial Times.

Samas hoiatavad osad kinnisvaraturueksperdid ja laenuandjad, et sellise skeemi puhul on risk, et kinnisvara ostjate võlad on tulevikus suuremad kui nende ostetud kinnisvara väärtus.

Iga skeemiga, mis suurendab ostjate arvu, peaks kaasnema ka kinnisvara pakkumist suurendav skeem, hoiatas kinnisvaraettevõtte Savills uuringujuht Lucian Cook.

"Teie suudate niimoodi võib-olla lahendada sissemakse taskukohasuse probleemi, kuid teil jääb kinnisvaralaenu taskukohasuse probleem," ütles Cook.

Veel üks anonüümseks jääda soovinud kinnisvarasektori esindaja ütles, et isegi riikliku käenduse puhul jääb selliste laenude intressimäär tavapärastest kodulaenudest kõrgemaks, sest pankadel tuleb otsida täiendavaid kapitalipuhvreid selliste riskantsete laenude väljastamiseks.

Briti valitsus on varemgi sarnast skeemi pakkunud. 2021. aastal avalikustas valitsus skeemi, mis lubas esimest kodu ostvatel inimestel teha ainult viieprotsendilist sissemakset. Valitsuse sõnul aitas see skeem oma kodu omandada 40 000 ostjal.

Arvestades Ühendkuningriigi keskmist kinnisvarahinda, milleks on 285 000 naela, vajaks uue skeemi järgi kodulaenutaotleja ainult 2850 naela (3330 eurot) esimeseks sissemakseks. Eelmise soodsa omafinantseeringuga skeemi puhul oleks vaja sisse maksta 14250 naela.

Kinnisvarahinnad on tõusnud Ühendkuningriigis viimase kümne aastaga 60 protsenti ning esimest kodu ostva inimese keskmine vanus on tõusnud 29 eluaastalt 32 aastani, mis vihjab paljude noorte probleemidele kodu omandamisel.

Sunaki erakonnal on küsitluste järgi olnud raskusi noorte valijate kõnetamisel, mistõttu sooviksid konservatiivid kõnetada neid kinnisvara kättesaadavuse teemal.

Hiljutise uuringufirma Opinium küsitluse järgi peab Konservatiive kõige usaldusväärsemaks erakonnaks kinnisvarahindade ja üldiselt kinnisvara teemal ainult 16 protsenti valijatest, samas kui peamist opositsioonijõudu Tööerakonda peab sel teemal kõige usaldusväärsemaks 34 protsenti valijatest.