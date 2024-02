Tartus Raadil algab sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse ehitus

Seni on sõja- ja katastroofimeditsiini alane väljaõpe toimunud Raadil asuvas konteinerlinnakus, taastusravi õpet korraldatud Seli mõisas ning apteegilaod asunud amortiseerunud pindadel.

"Sõja- ja katastroofimeditsiinikeskus on uut hoonet oodanud pikisilmi väga pikka aega," ütles keskuse ülema ülesannetes olev leitnant Valter Voomets.

"Keskuse väljaõppe mahud on aasta-aastalt kasvanud ning me ei mahu enam ära olemasolevasse taristusse. Eelmisel aastal õppis meie juures rohkem kui 2500 inimest, mistõttu on oluline pakkuda kõigile õppuritele ja õppejõududele võimalikult kaasaegset ja mugavat õpikeskkonda," sõnas Voomets.

Voomets lisas, et uues hoones saab olema Baltikumi suurim simulatsioonihall, mida saab vastavalt väljaõppele kohandada ning kus saab kasutada suitsu, heli, vett ja erinevat valgustust realistlike tingimuste loomiseks. "Uued õppetingimused tõstavad kindlasti kõigi õpilaste ja õppejõudude motivatsiooni ning toetavad parimate tulemuste saavutamist," ütles Voomets.

Neljakorruselisse ja ligi 8000 ruutmeetrise pinnaga õppehoonesse rajatakse ka kaitseväe akadeemiale ja Balti kaitsekolledžile vajalik auditoorium ja linnaku toitlustuskompleks. Hoonesse tulevad ka majutusvõimalused taastusravi patsientidele ja õppustel osalevatele inimestele.

Keskuse valmimise eest vastutab Nordecon AS kontserni kuuluv Embach Ehitus OÜ.

Projekteerimis-ehituslepingu kogumaksumus on 15 miljonit eurot ilma tellija reservi ja käibemaksuta, tööde valmimise tähtaeg on 18 kuud.