Euroala majandus ilmutab tervenemise märke

Hamburgi Kommertspanga (HCOB) Flashi euroala ostujuhtide indeks (PMI) oli veebruaris 48,9, jaanuaris aga 47,9. See tähistab viimase kaheksa kuu aeglasemat langust. Ajalehe The Wall Street Journal küsitletud majandusteadlased eeldasid, et ostujuhtide indeks tõuseb veebruaris 48,5 protsendi tasemele.

"See on lootuskiir, et euroala liigub taastumise suunas. Seda on eriti märgata teenindussektoris," ütles HCOB ökonomist Norman Liebke.

Saksamaa tööstussektor siiski jätkas langemist, see mõjutab ka kogu euroala majandusaktiivsust.

"Saksamaa on hädas," ütles uuringufirma Pantheon Macroeconomics ökonomist Melanie Debono.

Ka Norman Liebke ütles, et Saksa tööstus on praegu üsna nukras seisus. Tema sõnul tulevad oodatust paremad uudised aga Prantsusmaalt, kus ostujuhtide indeks tõusis oodatust rohkem.