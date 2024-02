Orban: Ungari ja Rootsi sõlmivad kaitsekoostöö kokkuleppe

"Me oleme väga lähedal kõikides lahtistes küsimustes, ning me allkirjastame kaitsetööstuse kokkuleppe, mis on väga tõsine, arvestades Ungari suurust. Me samuti leppime kokku mõnedes otsustes või eesmärkides sõjalise koostöö osas," ütles Orban Ungari raadiole.

Kaks peaministrit annavad reedel ühise pressikonverentsi ning juba esmaspäeval peab Ungari parlament heaks kiitma Rootsi NATO-liikmesuse, kinnitas Orban.

Rootsi taotles kaitsealliansiga liitumist pea kaks aastat tagasi pärast seda, kui algas Venemaa täiemahuline sissetung Ukrainasse.

Ungari on ainus NATO liige, mis pole veel ratifitseerinud Rootsi NATO-sse astumise lepingut. Orbani erakond Fidesz on korduvalt edasi lükanud vastava hääletuse, viidates väidetavale rahulolematusele Rootsi kriitikaga õigusriigi põhimõtte rikkumise kohta Ungaris.

Fideszil on kahekolmandikule häälteenamus Ungari parlamendis, mistõttu sõltub Rootsi NATO-sse vastuvõtmine ainult Fideszi otsusest. Saadikud on saanud lepingu ratifitseerimiseks juba 2022. aasta keskpaigas.

Budapesti suhted USA ja mitme teise liitlasega halvenesid viivituse tõttu, kirjutab Reuters.

Ungari rendib Rootsilt hävituslennukeid Gripen 2001. aastal sõlmitud lepingu järgi. Kristersson ütles varem sel nädalal, et Rootsi soovib süvendada oma koostööd Ungariga Gripenite osas ning see teema tuleb arutlusele reedel.