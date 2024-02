Kolga: Rootsiga saab NATO tugeva sõjalis-tehnoloogilise võimekuse juurde

Ungari parlament kiitis esmaspäeval heaks Rootsi NATO-ga liitumise, olles viimane, kes seda tegi.

Kolga hinnangul soovis Ungari venitamisega Rootsile oma sõnumit edastada. "Eks see sõnum oli eelkõige selles, et Rootsi on varem olnud Ungari suhtes mõneti kriitiline, Ungari demokraatia seisundi, meediavabaduse suhtes. Ja eks Ungari tahtis anda teada, et nüüd, kui ollakse ühises alliansis, siis tegelikult peaks ka vastastikku rohkem teineteist respekteerima," selgitas Kolga "Ringvaates".

Rootsi loobus oma neutraliteedipoliitikast Kolga hinnangul kolmel põhjusel.

"Esimene oli 2021. aastal, kui Venemaa välisminister Sergei Lavrov saatis NATO liikmesriikidele kirja, kus soovis Euroopa julgeolekuarhitektuuri ümbervaatamist, mille üks osa oleks see, et NATO oleks loobunud laienemisest. See oli sõnum Soomele ja Rootsile, kes arvasid, et nad liituvad NATO-ga siis, kui see parasjagu otstarbekaks või vajalikuks muutub. Sõnum oli see, et võib-olla ei ole ühel hetkel liitumine enam võimalik," rääkis Kolga.

"Teine põhjus oli see, et Ukrainas algas sõda, Venemaa agressioon ja väga tugev sõjaline rünnak. Ja kolmas põhjus vast ka see, et soomlased jõudsid varem selle otsuseni, et nad tahaks NATO-ga liituda ning Rootsi nägi, et nad jäävad oma piirkonnas sellises kontekstis üksi ja kindlasti julgeolekuliselt ei oleks see olnud kasulik," lisas ta.

Kolga sõnul saab NATO Rootsi ja Soome liitumisega olulisi sõjalisi võimeid juurde nii õhus kui ka merel, Soome puhul ka maaväes.

"NATO-l on pärast Soome ja Rootsi liikmeks saamist palju kergem saavutada ülekaalu õhus ja merel ning paremat õhu- ja mereruumi teadlikkust kui siiamaani on olnud," lisas ta.

Lisaks panustab Rootsi oma tugeva kaitsetööstusega.

"Rootsi kaitsetööstus on selline, mis suudab igas sõjalises mõõtmes platvormi toota. Ka kõikides relvaliikides. Euroopas on neid koos Rootsiga üldse kokku neli ehk lisaks britid, prantslased ja sakslased. Nii et selle kaudu tuleb päris tugev sõjalis-tehnoloogiline võimekus ka NATO-sse juurde. Nad ehitavad lennukeid, allveelaevu, igasuguseid soomussõidukeid, rootslastel on korralikud tankitõrje-, õhutõrjesüsteemid jne. Tehnoloogiliselt ja sõjaliselt on see väga tugev samm," selgitas Kolga.

Ta rõhutas, et kui NATO ise on muutunud tänu Rootsi ja Soome liitumisele poliitiliselt ja julgeolekuliselt tugevamaks, siis on ka Eestil palju kindlam olla.