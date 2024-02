Armeenia ja Prantsusmaa allkirjastasid relvalepingud

Armeenia sõlmis lepingu Prantsuse relvatootjaga PGM, ütles kaitseminister Suren Papikjan koos Prantsuse kolleegi Sebastien Lecornuga Jerevanis pressikonverentsil.

Armeenia on asunud viimastel aastatel kaitsevõimet tugevdama, et seista jõulisemalt naaberriigi Aserbaidžaani vastu.

"Armeenia on võtnud omaks relvajõudude moderniseerimise idee, milleks me kasutama oma vahendeid ja partnerriikide abi. Eesmärk on olla suuteline kasutama kõiki rahuvahendeid, et oma piire kaitsta," ütles Papikjan.

Relvatehingu rahalist väärtust ta ei avaldanud.

Allkirjad anti ka kokkuleppele, millega Prantsusmaa treenib oma Saint-Cyr Coëtquidani sõjaväeakadeemias Armeenia sõdureid. Abi pakuti ka ohvitseride väljaõppeks.

Lecornu kinnitas, et Prantsusmaa saadab Armeeniasse maa-õhk õhutõrjesüsteemidele spetsialiseerunud sõjaväeinstruktori, et aidata Armeenial kaitsta end võimalike rünnakute eest.

Lecornu saabus Jerevani neljapäeva õhtul koos parlamendiliikmete ja kaitsetööstuse esindajatega.

Viimasel ajal on suhted Jerevani ja Moskva vahel halvenenud, Armeenia süüdistab Venemaad tegevusetuses Mägi-Karabahhi konfliktis Aserbaidžaaniga.